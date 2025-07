Después de más de una década en pantalla, 'El Gran Chef Famosos' se despide de la televisión con una última temporada protagonizada por exparticipantes que buscan ganar nuevamente la olla dorada. El programa de Latina cierra su ciclo tras 14 entregas que marcaron un hito en la TV peruana.

Sin embargo, su adiós llega en un contexto diferente al que lo vio nacer: con una audiencia en descenso, cambios en su formato y la ausencia de figuras clave como Giacomo Bocchio, uno de los jueces más recordados del espacio.

El chef lamenta el fin del programa que lo volvió famoso. Foto: Archivo GLR





Giacomo Bocchio lamenta el final

El chef peruano habló con Perú21 sobre el cierre del programa que lo hizo conocido en televisión. “El programa cambió mucho en las 3 últimas temporadas y me apena que ahora termine así, con una audiencia tan baja”, comentó. Para Bocchio, el declive del programa tiene relación con las transformaciones en su dinámica, que no lograron sostener el nivel de conexión logrado en sus primeros años.

Aunque muchos seguidores esperaban su regreso para la última edición, el cocinero fue claro al respecto: “La verdad que desde que me fui, la producción nunca me ha invitado”, afirmó.

Un capitulo cerrado para Bocchio

El exjurado indicó que no siente interés por retomar su rol de jurado en el programa. “Yo creo que ese capítulo ya lo cerré”, aseguró. Su paso por el programa de cocina forma parte de su historia profesional, pero no lo ve como algo que deba repetir.

A pesar de su ausencia, sigue siendo reconocido por la audiencia. “Siempre siento el cariño del público en la calle, me paran, me saludan, me dicen cosas bonitas”, comentó. Esa conexión, sostuvo, se dio por su autenticidad ante las cámaras: “Lo que yo procuro mostrar siempre es integridad y eso la gente lo entiende y genera un cariño especial”, explicó.

Un programa que marcó época

'El Gran Chef Famosos' cierra con 15 temporadas y más de 150 celebridades que compitieron en desafíos culinarios. Desde su estreno, combinó entretenimiento y cercanía con el público, y fue clave en la renovación del horario estelar en la televisión peruana.

La última edición enfrentará a campeones de temporadas anteriores. Mientras tanto, la audiencia continúa pidiendo el regreso de Bocchio y otros jueces originales, con mensajes en redes que claman por “el regreso de los fundadores”.