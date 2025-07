Onelia Molina responde a críticas por su amistad con futbolista Santamaría: “No va a dejar de ser mi amigo”

Una cena en Barranco con Anderson Santamaría bastó para que Onelia Molina se convirtiera en blanco de especulaciones. Las cámaras la captaron junto al defensa de Universitario de Deportes y un grupo de amigos. Las redes estallaron y, con ellas, surgieron comentarios de figuras del espectáculo, entre ellas, Vania Bludau.

Sin embargo, Onelia no tardó en poner paños fríos. Aclaró que se trató de un encuentro social sin implicancias sentimentales y remarcó que no se dejará llevar por comentarios externos. “No va a dejar de ser mi amigo”, sostuvo la influencer.

La modelo niega romance. Foto: Archivo GLR





Amistad con Santamaría bajo sospecha

Las imágenes del encuentro desataron rumores sobre un supuesto romance, pero Onelia fue clara: no existe ninguna relación amorosa con Santamaría. En declaraciones para América, afirmó que solo los une una amistad y que no hubo citas ni intimidad. “Nos une una amistad de tiempo, él es divertido, educado y buena gente”, aseguró.

El futbolista, según dijo, pagó la cuenta del restaurante, pero eso no significa un intento de conquista. Onelia insistió en que salir con amigos no debe interpretarse como una señal de romance y se mostró molesta por los juicios precipitados.

Respuesta a las indirectas de Vania Bludau

La tensión creció cuando Vania Bludau, expareja de Santamaría, publicó en redes mensajes que los seguidores interpretaron como indirectas hacia Onelia. Aunque Bludau no mencionó nombres, sus palabras insinuaron reproches hacia el jugador y, por extensión, a su círculo cercano.

Consultada sobre esos comentarios, Onelia optó por no confrontar públicamente. “Lo que tenga que decirle a alguien se lo diré personalmente, no en redes”, respondió. Reiteró que su vínculo con Santamaría no cambiará por lo que digan terceros y defendió su derecho a mantener amistades sinceras.

Sin espacio para el amor tras su ruptura con Mario Irivarren

La modelo también recordó que, tras terminar su relación con Mario Irivarren, optó por priorizarse. “Estoy conmigo misma, reencontrándome y sanando”, expresó. Aseguró que no está buscando pareja ni tiene planes de enamorarse pronto.

Cuestionó además la necesidad de dar explicaciones por cada salida. “Si me ven con alguien, ya dicen que hay algo. ¿Y si solo estamos conversando o poniéndonos al día?”, lanzó. Para ella, la tranquilidad personal y el respeto a su círculo íntimo están por encima de cualquier rumor.

Por ahora, dice estar enfocada en sus proyectos y en rodearse de personas que la hacen sentir cómoda, como Santamaría. Cuando decida abrirse al amor, lo hará a su ritmo, sin presiones ni interpretaciones ajenas.