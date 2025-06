Macarena Vélez rompió su silencio en el programa ‘América Hoy’ tras recibir duras críticas por asistir a una fiesta junto a pareja Juan Ichazo, donde se viralizó una polémica imagen de él orinando en la calle y cerca de ella.

Macarena Vélez defendió su postura y la de su novio, y dejó en claro que su vida privada no debería ser motivo de juicio. "Sea lo que sea lo que yo haga con mi vida privada, es mi vida privada", expresó la exchica reality ante las cámaras.

Macarena Vélez defiende a Juan Ichazo y sus fiestas

Macarena Vélez sigue en el ojo de la tormenta, esta vez por una fiesta a la que asistió junto a su novio Juan Ichazo, donde se difundió una polémica imagen de él orinando en la calle. Ante las críticas, la influencer se pronunció en el programa ‘América Hoy’ y aseguró que su vida privada no debería ser motivo de ataques.

“Estoy bastante contenta con todos los cambios. De verdad, no entiendo por qué siempre quieren seguir dando… A mí me encanta salir a bailar, a Juan también le encanta, y no porque salgamos a bailar quiere decir que estamos tomando alcohol”, expresó la exchica reality con evidente molestia.

Johana Cubillas opina de la fiesta de Macarena Vélez y Juan Ichazo

Macarena Vélez también respondió a los comentarios que hizo Johana Cubillas, expareja de Juan Ichazo, sobre su imagen personal. “No necesito dar una imagen de algo que no existe ni que no es. Sea lo que sea lo que yo haga con mi vida privada, es mi vida privada”, sentenció la modelo.

Esta situación se dio luego de que Johana Cubillas también apareciera en ‘América Hoy’ para opinar sobre la polémica imagen de Macarena Vélez y su exesposo Juan Ichazo. La deportista no se guardó nada y lanzó una crítica directa: “Son personas públicas, no pueden estar haciendo sus papelones en la calle”, sentenció la ‘Nena’ Cubillas.