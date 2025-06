Mauricio Diez Canseco atraviesa uno de los momentos más lindos de su vida, no solo por el nacimiento de sus mellizos con Dailyn Curbelo, sino también porque tiene una relación estable con su actual novia, la argentina Aixa Sosa, quien en una reciente conferencia de prensa opinó sobre el papel del pizzero como padre.



Aixa Sosa, quien ahora forma parte de las ‘Chicas Doradas Rock’, aseguró que no siente celos del vínculo de Mauricio Diez Canseco con Daylin Curbelo tras el nacimiento de sus mellizos, a quienes espera conocerlos pronto.



“Los bebés son hermosos, aún no los conozco; pero me muero de ganas por conocerlos, estoy ansiosa. Mauricio se encuentra muy feliz porque esos pequeños son una bendición del cielo y me transmite toda su felicidad”, indicó Sosa, quien también se desempeña como instructora fitnes.

Incluso, la argentina dijo que espera también conocer a Daylin Curbelo y descartó que le incomode que ‘Brad Pizza’ pase más tiempo con su expareja. “Mauricio es el padre de los bebés, no tendría sentido que me ponga celosa. Es más, yo tengo muchas ganas de conocer a Daylin, solo hemos podido hablar por teléfono y veo que es una buena mujer. Todos nos llevamos bien”, agregó ante los medios locales.

PUEDES VER: Mauricio Diez Canseco reaparece con un radical cambio físico que sorprende a todos sus seguidores

Aixa Sosa se lanza como rockera



El último jueves 26 de junio, la cadena Rústica presentó a las ‘Chicas Doradas Rock’, grupo liderado por Aixa Sosa, quien se mostró feliz de haber concretado este proyecto musical que tenía en mente desde hace mucho tiempo.



“Siempre me ha gustado la música, es parte de mi formación y haber formado la banda de rock es un proyecto cristalizado. Surgió tras muchas conversaciones y decidimos que haríamos rock porque vemos que casi todo es cumbia y salsa; así que somos una alternativa innovadora para el público”, recalcó la novia de Diez Canseco.

Aixa anunció el lanzamiento de su banda, que ofrece una alternativa de rock en un mundo de cumbia y salsa, con la promesa de temas propios en el futuro. Foto: difusión

Las ‘Chicas Doradas Rock’ están integradas por cuatro argentinas (entre ellas Aixa), una cubana y una peruana; quienes vienen realizando sus presentaciones en todos los locales de la cadena Rústica.



“Por ahora estamos haciendo un show con versiones que nos gustan y el público se engancha con nosotras, tenemos mucha energía en el escenario. Más adelante grabaremos algunos temas propios. Estamos muy agradecidas por el apoyo de Mauricio, quien nunca se equivoca cuando ve el talento”, concluyó Aixa Sosa.