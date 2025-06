Fernando Sánchez de Lamadrid, esposo de Jessica Newton, habló por primera vez sobre la tensión con Carlos Morales, padre biológico de los hijos de la exreina de belleza. En medio del revuelo mediático, el empresario defendió la solidez de su hogar con una frase que dejó clara su postura: “Mi familita tiene valores”. La declaración ocurrió durante una cena familiar en Cusco, donde se reunió con su hija Cassandra y Deyvis Orosco, tras la final del Miss Perú 2025.

El mensaje surge luego de que Carlos Morales revelara su dolor por no tener contacto con sus hijos ni conocer a su nieto. También expresó su molestia por el cambio de apellidos y una antigua disputa legal con Jessica. Frente a esto, Fernando reafirmó el vínculo que lo une a su familia, recordando que crió a los hijos de Jessica como suyos. Con palabras firmes y afectuosas, dejó claro que los valores son el pilar de su hogar.

Fernando Sánchez reafirma su amor por Jessica Newton y su rol como padre

Fernando Sánchez de Lamadrid aprovechó una cena familiar en Cusco para expresar públicamente el profundo amor que siente por Jessica Newton. El empresario recordó cómo comenzó su historia con la exreina de belleza, asegurando que fue un flechazo instantáneo. “Lo mío con Jessica fue amor a primera vista. Desde ese momento no nos hemos separado”, declaró, resaltando los más de 20 años de matrimonio y 24 de relación que los unen.

Jessica Newton estuvo acompañada de sus seres más cercanos, como su hija Cassandra Sánchez y su yerno Deyvis Orosco, en un ambiente de unidad que contrastó con las tensiones recientes. Fernando no solo destacó su relación con Jessica, sino también el lazo que construyó con los hijos de ella, a quienes considera parte fundamental de su familia. La cena coincidió con la final del certamen Miss Perú 2025, lo que dio un marco especial a sus palabras.

Carlos Morales revive el conflicto familiar con fuertes acusaciones

Carlos Morales generó controversia tras declarar que su relación con los hijos que tuvo con Jessica Newton es “totalmente nula”. El empresario expresó su tristeza por no tener contacto con ellos, afirmando que ni siquiera conoce a su yerno ni a su nieto. Según explicó, el distanciamiento se debe a los años que pasó trabajando en Estados Unidos, lo que habría complicado la comunicación con su familia.

Jessica Newton no se quedó callada y respondió señalando que Morales estaría usando sus conflictos familiares con fines políticos. La situación se agrava por una disputa legal en torno a una propiedad en La Planicie y una pensión alimenticia iniciada en 2002. Morales sostiene haber pagado entre US$ 60 000 y US$ 180 000, mientras que Jessica afirma que aún existe una deuda. En medio de este cruce, Fernando Sánchez decidió romper su silencio y defender la unión de su hogar.