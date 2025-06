Lenin Tamayo se negó a ser parodiado en programa y abandonó set de TV en plena grabación: "Me fui"

Lenin Tamayo, un artista peruano pionero en el Q’Pop (Quechua Pop), logró un hito en su carrera al firmar con HYBE, una de las discográficas más influyentes del mundo, responsable de fenómenos globales como BTS, SEVENTEEN y NewJeans. Su enfoque innovador cautivó tanto a públicos locales como internacionales, destacándose por sus letras en quechua y su incorporación de elementos autóctonos. Recientemente, el artista reveló una difícil experiencia vivida en un popular programa de televisión peruano, que lo llevó a abandonar el set de grabación en plena filmación.

En una entrevista reciente en el podcast Canalyaperu, Lenin Tamayo compartió detalles de un episodio incómodo que vivió durante su participación en un programa de entretenimiento. A pesar de ser consciente de la gran audiencia del programa, Lenin dejó claro desde el principio que no permitiría que lo parodiaran ni hicieran imitaciones de su música o estilo. Como se sabe, en la televisión peruana, es común que se invite a los famosos y, al mismo tiempo, se les realicen imitaciones o parodias, algo que Lenin no estaba dispuesto a aceptar.

Según relató, tenía un acuerdo con la producción sobre este tema, pero al llegar al set, las cosas tomaron un giro inesperado. Fue su madre, Yolanda Pinares, quien le alertó sobre la intención de los productores de imitarlo. Lenin explicó que, tras haber ensayado intensamente durante varias horas para presentar una coreografía en el programa, comenzó a sospechar que algo no estaba bien cuando lo sentaron en un panel.

A pesar de las insistencias de la producción, que le aseguraron que no habría parodias, Lenin decidió no permitir que se burlaran de su trabajo. "Me fui. Nos habían asegurado un millón de veces que no iba a pasar", contó el cantante, quien no dudó en abandonar el set y poner límites claros a lo que consideró un atentado contra su arte.

La propuesta de Lenin Tamayo

Lenin Tamayo, natural de Perú, revolucionó la música al crear el Q’Pop, una propuesta que fusiona el K-Pop con los sonidos tradicionales de los Andes. Su música no solo incluye letras en quechua, la lengua originaria de los Andes, sino que también se apoya en instrumentos autóctonos y en una estética visual que combina lo indígena con lo contemporáneo. Esta propuesta innovadora capturó la atención de medios internacionales como TIME, Rolling Stone y Arirang TV.

Lenin logró posicionar su arte como una representación vibrante y moderna de las raíces culturales peruanas, destacándose por su autenticidad y su capacidad de conectar con audiencias globales.