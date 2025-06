¿Qué edad tiene y cuánto mide Maricielo Gamarra, una de las favoritas a ganar el Miss Perú 2025?

No lo deja de intentar. La modelo Maricielo Gamarra Alvarado, una de las 39 candidatas del Miss Perú 2025, es considerada una de las máximas favoritas para coronarse este domingo 15 de junio. Además de lucir un bello rostro y un impactante físico, la representante de San Martín es probablemente la candidata con mayor experiencia en certámenes de belleza. Muchos esperan que, en esta ocasión, logre alcanzar su sueño de representar al país en el Miss Universo.



Maricielo Gamarra es la novena aspirante al título de Miss Perú 2025 y fue la última en ser anunciada en las redes sociales. Desde que se dio a conocer su regreso para luchar por la corona, muchos la han señalado como la candidata con más posibilidades de suceder a Tatiana Calmell del Solar, Miss Perú Universo 2024.

¿Quién es Maricielo Gamarra, cuánto mide y qué edad tiene?



Maricielo Gamarra Alvarado es una modelo y reina de belleza peruana de 30 años. Entre sus pasatiempos se encuentran la práctica del Muay Thai, la lectura, el visionado de documentales y los viajes. Actualmente, reside en la ciudad de Los Ángeles, California, y es fundadora del proyecto “Perú sin anemia”, una iniciativa que busca educar sobre la prevención de la anemia a través de diversas recetas y preparaciones.



La Miss Perú San Martín tiene una estatura destacada para los certámenes de belleza. Con 1,77 cm de altura, comenzó su carrera en el mundo de las pasarelas desde los 12 años. Fue Miss Cachimbo cuando ingresó a la universidad. En 2014, participó en el certamen regional Miss Tarapoto, el cual ganó. En noviembre de 2019, fue coronada como Miss Perú San Martín 2019, lo que le permitió competir en el certamen nacional Miss Perú 2020.

La modelo ha participado en certámenes destacados, incluyendo Miss Grand International 2020 y Reina Hispanoamericana 2023, donde brilló con su talento y compromiso social. Foto: Marco Cotrina-La República

Maricielo Gamarra y su experiencia en las pasarelas



Lo que vino después, es historia conocida. Gamarra Alvarado, originaria de Tarapoto y graduada de la Universidad de Piura en la carrera de Ciencias de la Comunicación, competió en el Miss Perú 2020, donde no logró superar a Janick Maceta y terminó como primera finalista. Pocos meses después, se convirtió en la sucesora de Arlette Rujel y representó a Perú en el Miss Grand International 2020.

Luego de un breve receso de dos años y medio, Maricielo llevó la banda blanquirroja en el certamen Reina Hispanoamericana 2023, donde logró alzarse con la corona. Con esta victoria en Santa Cruz (Bolivia), se convirtió en la segunda peruana en obtener este prestigioso título. A toda su experiencia, se suma sus ganas por dar su granito de arena a la sociedad, por lo que empezó a dictar tallares de empoderamiento y liderazgo a niñas, niños y adolescentes en incógnitos lugares del Perú.

“Creo firmemente que los sueños genuinos nunca se desvanecen. Si una persona anhela una meta con todo su corazón, ese anhelo perdura. Regreso a competir porque ese sueño de llevar la banda de Miss Perú al Miss Universo sigue vivo y más fuerte que nunca. Ya he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente, pero llevar esa banda es el desafío más grande y significativo que me he propuesto", comentó Gamarra para Perú 21.

Maricielo Gamarra y su paso por los realities



El 17 de noviembre de 2021, la modelo participó en el reality de citas ‘Por amor o por dinero’, transmitido por Telemundo. Este programa, que es una adaptación de la exitosa franquicia británica ‘Love Island’, fue producido por Acun Medya y generó gran expectativa entre los televidentes. Lamentablemente, no pudo continuar en la competencia por decisión de sus propios compañeros.

“Fue como una oportunidad de Dios, caída del cielo, porque me fui a Miami para un shooting y ahí conocí a una de las chicas que trabajaba de freelance en Telemundo, quien me mandó la audición. Fue una oportunidad hecha para mí porque me encanta la televisión”, comentó la modelo.