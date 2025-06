Tras meses de silencio, Andrés Hurtado 'Chibolín' volvió a dirigirse al público con un sorpresivo mensaje que no dejó a nadie indiferente. El exconductor de televisión, quien permanece detenido por 18 meses por presuntos delitos de corrupción, reapareció a través de sus redes sociales con una publicación por el Día del Padre que no estuvo dirigida ni a su progenitor fallecido ni a sus hijas, sino a su abogado, Elio Riera.

El mensaje fue publicado este domingo 15 de junio, fecha en la que se celebra esta efeméride en Perú, y rápidamente se viralizó por su tono emotivo y la inesperada dedicatoria. Se trata de la primera publicación en redes sociales de 'Chibolín' en lo que va del año, ya que su último mensaje público data de diciembre de 2024.

El mensaje de Andrés Hurtado 'Chibolín'

Desde el penal donde cumple prisión preventiva, Andrés Hurtado 'Chibolín' recurrió a sus redes sociales oficiales para compartir un extenso mensaje. En el texto, hizo referencia a la figura de Elio Riera no solo como su abogado, sino como una persona cercana a la que, según sus palabras, ha llegado a considerar como una figura paterna en medio del proceso judicial que enfrenta. "Feliz Día del Padre a mi abogado Elio Riera: le cuento a todo el país, mi padre está en el cielo, pero él me envió a un padre, a un amigo, a un hermano, a un abogado. Ahora soy su cliente", se lee al inicio del mensaje.

Más adelante, ‘Chibolín’ continuó dedicando palabras a la labor de su abogado: "Le cuento también a todo el país, con el respeto que se merecen todos los abogados honestos, yo encontré a uno que se preocupa por su cliente. Es allí que se convierte en mi amigo, en mi hermano, en un gran familiar."

Foto: Instagram

Laura Bozzo responde tras confirmarse que recibió US$9.400 de ‘Chibolín’

Hace unas semanas, desde México, Laura Bozzo, de 73 años, salió al frente luego de un reportaje emitido por ATV que reveló que recibió una transferencia de 9.400 dólares por parte de Andrés Hurtado. La conductora se mostró muy molesta y aclaró que el pago fue por una entrevista que le realizaron. “El que no la debe, no la teme. Yo cobro por entrevistas, punto. Si a mí la entrevista me la manda una persona que, según Andrés, es de su equipo, ¿yo qué voy a investigar? A mí qué mier... me importa. A mí me vale madre quién sea. A mí me pagan por un servicio, punto”, declaró la abogada de profesión.

Bozzo también aclaró que, hasta el momento, no ha sido citada por la fiscalía peruana. Sin embargo, aseguró que no tendría inconvenientes en regresar al país si fuese necesario. “Yo he estado en peores problemas en Perú, en la época de Zaraí y nunca me moví de Perú, siempre di la cara. No soy ninguna cobarde que se esconde detrás de nadie. Yo tengo los huev... para si me citan, obviamente agarro mi avión y me voy para allá. El que no la debe no la teme. Yo no tengo nada malo que he hecho, yo di una entrevista y la entrevista ahí está”, compartió Laura Bozzo al noticiero ‘Ocurre ahora’.