Laura Bozzo explica la razón por la que Andrés Hurtado le dio 9 mil dólares y asegura no temer a la Fiscalía

En un programa de ATV emitido el 1 de mayo, la conductora Laura Bozzo aclaró su situación y explicó la razón de la entrega de 9.427 dólares por parte de Andrés Hurtado. Según Bozzo, el dinero correspondía al pago por la entrevista que le ofreció al programa Sábado con Andrés. Ante las especulaciones sobre su posible implicación en un caso de lavado de activos, Bozzo dejó claro que no teme ser citada por la Fiscalía, tras la detención de Hurtado, quien enfrenta cargos graves y una prisión preventiva de 18 meses.

La abogada de profesión explicó que su participación fue estrictamente profesional: “Fue por la entrevista que hice para ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. Yo cobro por entrevistas, y punto... No tengo nada que investigar, a mí me pagan por un servicio y eso es todo”, comentó.

Laura Bozzo declaró para el programa de Mávila Huertas y afirmó no tener miedo a la fiscalía. Foto: ATV

Además, Bozzo negó conocer a Orangel Ortega, quien es señalado como el testaferro de Hurtado. “No tengo idea de quién es, no tengo la menor noción... No tengo relación alguna con esa persona. No me interesa investigar a nadie, no me afecta quién sea”, dijo, visiblemente molesta.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre las acusaciones de lavado de activos?

En cuanto a las investigaciones de la Fiscalía, Laura Bozzo confirmó que aún no ha sido convocada para declarar. Sin embargo, aseguró que, si llegara a ser citada, no dudará en presentarse en el país. “He estado en problemas mucho más graves en Perú, y siempre di la cara. No soy cobarde, y si me llaman, claro que voy”, expresó, destacando su postura firme.

Finalmente, la conductora manifestó su sorpresa por la detención de Andrés Hurtado y señaló que espera que las pruebas del caso sean claras. “Si las pruebas son contundentes, entonces que se le sancione. Como abogada, me parece algo grave y debe ser investigado”, concluyó.