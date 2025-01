Josetty Hurtado, influencer e hija del exconductor de televisión Andrés Hurtado, no dudó en responder a las críticas que ha recibido en las últimas semanas. En una reciente transmisión en vivo por TikTok, la joven, que reside en Estados Unidos, explicó que su vida está centrada en su trabajo y que las acusaciones sobre su vida de lujo no tienen fundamento.

La controversia surge en un contexto donde su padre enfrenta serias acusaciones legales por tráfico de influencias. A pesar de la situación, Josetty Hurtado aclaró que no considera que su vida personal deba verse afectada por los problemas legales de su familia. "Yo estoy hablando por mí, Josetty. Yo no hablo por mi hermana, no hablo por mi padre, no hablo por mi madre ni mi prometido, yo hablo por mí. Sigan y digan lo que quieran decir", expresó visiblemente molesta.

Josetty Hurtado responde a las críticas sobre su estilo de vida

Una de las principales críticas hacia Josetty Hurtado ha sido su estilo de vida, que algunos perciben como lujoso. Especulaciones sobre que vive en propiedades millonarias, como una mansión en Rodeo Drive, fueron rápidamente refutadas por la influencer. "Por rentar una casa, un departamento, pusieron que vivo en Rodeo Drive, en una casa de más de 2 millones de dólares. Para empezar, no se puede vivir en Rodeo Drive, ahí solo hay tiendas", explicó. Josetty afirmó, aunque ha residido en lugares de alto costo, las acusaciones sobre su residencia no son ciertas.

Josetty aprovechó la oportunidad para resaltar su independencia personal, aclarando que no se siente responsable de las decisiones y acciones de su familia. "La gente es bien imbécil de verdad, pero en fin, no importa lo que yo diga. Quien vive en Estados Unidos es la gente que realmente sabe, el resto es una tira de ignorantes que solamente quiere ver", expresó, refiriéndose a quienes critican su vida sin comprender su realidad. Según Josetty, las críticas no la afectan, y recalcó que su vida en Estados Unidos es lo único que le importa.