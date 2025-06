Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, vivió con gran impacto el sismo de magnitud 6.1 que remeció Lima y Callao la mañana del sábado 15 de junio, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). A través de sus redes sociales, la modelo brasileña compartió impactantes imágenes desde su domicilio y expresó el temor que sintió durante el movimiento telúrico.

Consorte contó que era la primera vez que experimentaba un sismo de esa intensidad desde que llegó al Perú. En su mensaje, dejó ver su preocupación y nerviosismo por lo ocurrido, especialmente al estar acompañada de sus tres pequeños hijos en casa al momento del temblor.

Ana Paula Consorte se mostró aterrada tras fuerte sismo

Minutos después de registrado el sismo en Lima y Callao, Ana Paula Consorte recurrió a sus redes sociales para compartir su experiencia. “Temblor fuertísimo”, escribió la modelo brasileña junto a una imagen del impacto en su vivienda: un cuadro caído en el que aparecían Paolo Guerrero y uno de sus hijos durante la presentación del futbolista en Alianza Lima.

Ana Paula, quien recientemente fue noticia por su cercanía a Doña Peta, relató que se sintió completamente aterrada durante el movimiento telúrico. La madre de tres hijos describió cómo se sacudió su edificio, pues la intensidad fue mayor a la de otros sismos que había experimentado desde su llegada al Perú. “Gente, el temblor más fuerte que he sentido viviendo aquí en Perú. ¡Dios mío, qué miedo! El edificio se sacudió de verdad. Siempre lo he sentido un poco suave, pero hoy fue terrible”, expresó, dejando ver su preocupación por lo vivido junto a su familia.

Ana Paula explota tras empate de la selección peruana

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, no ocultó su molestia tras el empate de la selección peruana frente a Ecuador, resultado que complica seriamente las aspiraciones de Perú rumbo al Mundial 2026. A través de su canal de difusión en Instagram, la modelo brasileña lanzó duras críticas hacia algunos jugadores y decisiones técnicas. “Tardaron en sustituir a algunos. Desde el principio era visible que no estaban para jugar, perdiendo la pelota, fallando todo”, comentó.

Consorte también salió en defensa de Paolo Guerrero, argumentando que el delantero no puede cargar solo con el peso del equipo. “Él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. Como delantero, si la pelota no llega, no hay gol”, escribió. Además, lamentó que, pese a tener un hombre más en la cancha, Perú no haya arriesgado para buscar el gol: “Perú podría haber marcado un gol. Eso es todo, buenas noches, chicos”.