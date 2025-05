Doña Peta encara al sobrino de Paolo Guerrero tras escándalo en su fiesta de cumpleaños: “Yo te saco la m…”

La noche prometía ser una de las más memorables para Doña Peta, madre del futbolista Paolo Guerrero. El último jueves 29 de mayo, sus 75 años fueron celebrados por todo lo alto en un local de Chorrillos, donde familiares y amigos se reunieron para homenajearla. Con orquesta en vivo, decoración y hasta la inesperada presencia de Ana Paula Consorte, pareja del ‘Depredador’, todo apuntaba a una velada sin contratiempos. Sin embargo, la celebración terminó en pelea.

Doña Peta enfrenta a sobrino de Paolo Guerrero durante su fiesta: "A la mujer no se le toca"

El incidente ocurrió cerca de la medianoche, cuando varios invitados ya se retiraban del lugar. Según las imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme', un sobrino de Paolo Guerrero, aparentemente en estado de ebriedad, discutía airadamente con su pareja sentimental a las afueras del local. Los gritos y palabras subidas de tono atrajeron la atención de quienes aún se encontraban en los alrededores, generando preocupación por la intensidad del altercado.

Al notar el alboroto, Doña Peta no dudó en salir a intervenir. “Está viniendo tu abuela, no seas así”, se escucha decir a la joven, intentando calmar la situación. Pero el sobrino no cedió y, por el contrario, arremetió verbalmente contra su pareja, señalando que no le agradaba su comportamiento en la fiesta. Fue entonces cuando Doña Peta, firme y molesta, respondió sin rodeos: “Qué m**. Yo la he estado viendo y ella ha estado conmigo todo el rato”. La tensión aumentó cuando el joven utilizó frases de tono machista, lo que desató la furia de la madre del futbolista. “A la mujer no se le toca”, sentenció Doña Peta mientras se dirigía a su sobrino con una contundente advertencia: “No le estés pegando, con**, porque yo te saco la m... Yo te saco la m**, a la mujer no se le toca”.

El momento, captado en video, mostró a una madre indignada, decidida a proteger a la joven y dejar en claro que la violencia, bajo ninguna circunstancia, sería tolerada, ni siquiera dentro del seno familiar. “No me gusta que me malogren mi fiesta. No seas malcriado, respeta a tus mayores”, agregó, visiblemente afectada.

Ana Paula Consorte estuvo en el cumpleaños de Doña Peta

Pese al tenso episodio, la celebración por los 75 años de Doña Peta también dejó momentos emotivos. Ana Paula Consorte, quien no suele ser vista junto a su suegra, sorprendió con su presencia.

Paolo Guerrero, emocionado, se dirigió a los asistentes con unas palabras para su madre: “Estoy muy feliz y emocionado. Tengo una linda madre, hermosa y maravillosa. Espero que tenga muchos años más de vida, que Dios me la proteja de todo, y que le siga dando mucha salud”, dijo antes de liderar el canto del tradicional “Feliz cumpleaños”.