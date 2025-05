Ana Paula Consorte sorprende bailando hasta el piso junto con Doña Peta tras rumores de distanciamiento

Doña Peta celebró su cumpleaños número 75 por todo lo alto, acompañada de su hijo Paolo Guerrero y de su nuera, Ana Paula Consorte. La familia Guerrero organizó una gran fiesta el último jueves 29 de mayo para rendir homenaje a la querida madre del futbolista, y lo que más llamó la atención fue la participación de la modelo brasileña.

La celebración también dejó en evidencia una aparente reconciliación entre Ana Paula y Doña Peta, luego de varios rumores de tensión entre ambas. En los videos compartidos en redes sociales, se puede ver a la pareja de Paolo Guerrero sonriendo y bailando de la mano con su suegra, lo que ha sido interpretado por muchos como el fin de su distanciamiento.

¿Ana Paula Consorte y Doña Peta se reconciliaron? Así fue el emotivo cumpleaños de la mamá de Paolo Guerrero

La tremenda fiesta por los 75 años de Doña Peta fue un momento lleno de emoción y significado para la familia Guerrero. Con música en vivo a cargo de Los Conquistadores de la Salsa, la fiesta estuvo marcada por un ambiente de alegría, bailes y gestos que no pasaron desapercibidos para los seguidores del futbolista y la farándula peruana.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la actitud de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, quien se mostró sonriente y animada durante toda la velada. En los videos de redes sociales, la brasileña se dejó ver completamente integrada en la celebración, disfrutando de la música y sacando a relucir los 'pasos prohibidos', moviéndose hasta el suelo mientras uno de los cantantes la animaba.

La sorpresa mayor llegó cuando Ana Paula bailó de la mano con Doña Peta, una imagen que rápidamente fue interpretada como una señal de reconciliación. Además, al cantar el tradicional “feliz cumpleaños”, Paolo tomó de la mano a su pareja y la invitó a colocarse junto a su madre, reforzando una imagen de unión familiar y dejando atrás cualquier tensión previa.

Fiesta de Doña Peta termino en pelea

La fiesta de Doña Peta no terminó sin incidentes. Cerca de la medianoche, cuando varios invitados ya se habían retirado del lugar, se produjo un altercado que generó tensión en el ambiente. Según imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme', un sobrino de Paolo Guerrero, aparentemente en estado de ebriedad, protagonizó una acalorada discusión con su pareja.

Ante el alboroto, Doña Peta no dudó en intervenir. “Está viniendo tu abuela, no seas así”, se escucha decir a la joven, intentando calmarlo. Sin embargo, el joven continuó recriminándola, lo que llevó a Doña Peta a responder con firmeza: “Qué m**. Yo la he estado viendo y ella ha estado conmigo todo el rato”.

La situación escaló cuando el sobrino utilizó frases machistas, provocando una airada reacción de Doña Peta. “A la mujer no se le toca”, dijo tajantemente, antes de lanzarle una dura advertencia: “No le estés pegando, con**, porque yo te saco la m... Yo te saco la m**, a la mujer no se le toca”. El momento, captado en video, mostró a una madre decidida a no permitir actos de violencia, incluso dentro de su propia familia. “No me gusta que me malogren mi fiesta. No seas malcriado, respeta a tus mayores”, remató, visiblemente indignada.