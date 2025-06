La selección peruana consiguió un amargo empate sin goles ante Ecuador en el Estadio Nacional de Lima y, prácticamente, quedó eliminada del Mundial 2026. Esta igualdad con sabor a derrota dejó inconformes, no solo a los hinchas de la 'bicolor', sino también a Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero. La brasileña utilizó sus redes sociales para expresar todo su malestar en contra del planteamiento de Óscar Ibáñez y algunos futbolistas de la blanquirroja, dejando una frase que generó revuelo. "El balón llegó poco a Paolo. Él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros", expresó.

Las críticas de Consorte no se detuvieron ahí, ya que, según su análisis del juego de Perú vs. Ecuador, Óscar Ibáñez, entrenador de la selección peruana, se demoró más de la cuenta en sustituir a algunos jugadores que no tenían resto físico para afrontar un partido de alta exigencia, contrario a los futbolistas ecuatorianos, a quienes calificó como "buen equipo, corre mucho".

Las duras palabras de Ana Paula Consorte contra futbolistas de la selección peruana

La urgencia de Perú por ganar el partido ante Ecuador era clara. Con la derrota de Chile y Venezuela, el camino quedaba servido para que la 'bicolor' se ponga a 4 puntos del repechaje, sin embargo, esto no sucedió y ahora depende de un milagro para tentar llegar al Mundial 2026. Ana Paula Consorte, novia del delantero peruano Paolo Guerrero, fue muy crítica ante esta situación y le dijo de todo a los jugadores nacionales mediante su canal de difusión de Instagram.

“Los mejores en el partido de hoy, Zambrano y Carrillo. Tardaron en sustituir a algunos. Desde el principio era visible que no estaban para jugar, perdiendo la pelota, fallando todo. (...) O sea, él (Paolo Guerrero) no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. Como un delantero, si la pelota no llega, no hay gol. Había un jugador en el banquillo que me hubiera gustado ver jugar”, escribió la brasileña muy molesta.

Asimismo, Ana Paula lamentó que la selección peruana no haya conseguido la victoria y consideró que, con un hombre de más, la bicolor pudo atreverse a buscar el gol que le dé el ansiado triunfo. "Perú podría haber marcado un gol. Eso es todo, buenas noches, chicos", acotó la brasileña.

Duro empate de la selección peruana y adiós Mundial 2026

Eliminados una vez más. La selección peruana salió al campo del Estadio Nacional con la imperiosa necesidad de sumar de a 3. Sabiendo los resultados de sus rivales directos - Chile, Bolivia y Venezuela - el objetivo era uno: ganar o ganar. Sin embargo, pasaron 90 minutos en la capital limeña y el marcador no se movió. El equipo de Óscar Ibáñez, con más ganas que buen fútbol en gran parte del encuentro, no pudo doblegar a Ecuador y se conformó con un empate que lo deja virtualmente eliminado de la próxima justa mundialista.

El 'equipo de todos' jugará ante Uruguay y Paraguay en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Actualmente, se encuentran novenos a 6 puntos del séptimo lugar (Venezuela) y el cual da un lugar en el repechaje. La clasificación parece una utopía, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder.

Perú necesita un milagro y para eso, deberá derrotar por dos goles o más a 'charrúas' y guaraníes, además de esperar que Bolivia y Venezuela pierdan, por goleada, sus dos próximos partidos. Solo así, la selección peruana podría aferrarse a esa mínima chance y tratar de conseguir el objetivo: el ansiado 7mo puesto.