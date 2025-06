Brian Wilson: el mundo de la música se despide del genio de The Beach Boys

Brian Wilson, co-founder and lead vocalist of the Beach Boys, dies at 82 according to a family statement on Instagram. Photo: ABC News | Photo: ABC News

“Un gigante musical que enseñó al mundo a sonreír”, declaró Al Jardine de The Beach Boys. El mundo de la música se despidió de Brian Wilson, autor de canciones como God Only Knows, la favorita de Paul McCartney.

“Brian tenía ese misterioso sentido del genio musical que hacía que sus canciones fueran tan dolorosamente especiales. Las notas que escuchó en su cabeza y nos pasó eran simples y brillantes al mismo tiempo. Lo amaba, y tuve el privilegio de estar cerca de su brillante luz durante un tiempo. ¿Cómo vamos a continuar sin Brian Wilson? ‘Solo Dios sabe’”, escribió la voz de The Beatles.

Wilson, cofundador de The Beach Boys, falleció el miércoles a los 82 años. Han pasado casi seis décadas de himnos como Wouldn’t It Be Nice. “Tenemos el corazón roto… Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento de duelo”, escribieron sus hijos.

Uno de los últimos eventos que reunió a The Beach Boys fue el estreno del documental en Disney+ en mayo de 2024. “Quiero agradecer especialmente a mi primo Brian Wilson. Mi primo hermano de sangre, pero hermano en la música; juntos sentamos las bases para algunas de las colaboraciones musicales más exitosas de todos los tiempos”, dijo el jueves Mike Love en la ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores.

Al confirmarse la muerte de Wilson, otras estrellas de la música utilizaron las redes sociales para hablar de su legado. Bob Dylan declaró: “Hoy me enteré de la triste noticia sobre Brian y recordé todos los años que lo he escuchado y admirado”.

Por su lado, Elton John, quien lo convocó para presentarse en un evento de su fundación, declaró que el cofundador de The Beach Boys fue su “mayor influencia en mi forma de componer canciones. Un revolucionario que cambió las reglas del juego”.

Mick Fleetwood de Fleetwood Mac comentó que “cualquiera con una fibra musical debe estar agradecido por su originalidad y su visión sonora”.

The Beach Boys y The Beatles

En la década del 60, se dice que siempre hubo una “sana competencia” entre The Beach Boys y The Beatles. Por eso, McCartney mencionaba la canción (God Only Knows) que abre el exitoso disco Pet Sounds y de la que hizo un cover.

“Brian Wilson demostró ser un compositor increíble. A mí me gustaban los acordes, las armonías y esas cosas, y acabamos teniendo una especie de rivalidad. Sacábamos una canción, y Brian la escuchaba, y luego él hacía otra. Siempre intentamos superarnos mutuamente”, le contestó a Ronnie Wood en una entrevista.

“¡Oh, no, Brian Wilson y Sly Stone en una semana! Mi mundo está de luto... Qué triste”, escribió el guitarrista de Rolling Stones en sus redes sociales. “Que Dios bendiga a Brian Wilson. Paz y amor para toda su familia”, posteó Ringo Starr.

La compositora Caroline King también le rindió homenaje. “Era mi amigo y mi hermano en la composición. Compartíamos una sensibilidad similar, como lo demuestra su acorde 4 sobre 5 en Good Vibrations y el mío en I’m into Something Good. Una vez discutimos quién lo usó primero, y al final decidimos que no importaba. El mundo extrañará a Brian, pero tenemos mucha suerte de tener su música”.