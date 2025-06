Susy Díaz ‘increpa’ a Flor Polo en pleno evento benéfico por huir de la prensa: “Que declare”

Flor Polo volvió a protagonizar polémicas imágenes durante un evento benéfico al que asistió junto a su madre, Susy Díaz. Ambas influencers fueron la imagen de una donación de ollas y cocinas a un comité de damas en el distrito de Carabayllo.

Sin embargo, al notar la presencia de las cámaras de ‘América hoy’, Florcita decidió abandonar rápidamente el local, escoltada por su personal de seguridad, y se refugió dentro de una camioneta. Lucía incómoda y nerviosa, ya que no pudo ingresar de inmediato al vehículo, siendo eso aprovechada por la reportera para inundarla de preguntas.

Por su parte, la ex vedette sí declaró a la prensa y, al ser consultada por la actitud de su hija, no dudó en cuestionar a su hija: “Que declare, porque si no, no va a firmar contrato”, sentenció.

La crítica de Susy Díaz a Flor Polo por no hablar con la prensa

Al ser consultada por la prensa sobre la actitud de Flor Polo, quien abandonó el evento benéfico al ver las cámaras de ‘América hoy’, Susy Díaz no dudó en pronunciarse e ‘increpó’ a su hija. Según la excongresista, si Flor no declaraba, no firmaría contrato.

"Florcita no quería venir, estaba con miedo y yo estaba rezando... que declare porque si no no va a firmar contrato ja, ja, ja", dijo la rubia con su sentido característico de humor, al ver que Flor se ocultaba dentro de una camioneta para evitar las preguntas del magazine de América Televisión, que buscaban declaraciones sobre su faceta como podóloga.

Susy Díaz confiesa que Flor Polo está endeudada y reveló montos

En un detrás de cámaras de ‘América hoy’, Susy Díaz sorprendió al revelar que su hija Flor Polo enfrenta serias deudas con los bancos, y no dudó en mencionar las millonarias sumas que ha pedido prestadas. Además, la excongresista confesó que ella es quien mantiene a sus dos nietos, pagando el colegio y todos los gastos del hogar.

“Ella llegó a mudarse a mi casa con una deuda en el banco de 135 mil soles. Yo la ayudé y pensé, ‘¿pero de qué si yo siempre pagaba todo?’. Un día me dijo que no había pagado la luz y le di 700 soles. Los pañales, todo pago yo. ¿Qué está pasando? Le apoyé un poco y la deuda bajó a 80 mil soles, pero en mayo del año pasado pidió prestado otros 50 mil soles en otro banco. ¿Qué pasa? ¿Quién la está sangrando?”, contó Susy Díaz con preocupación.