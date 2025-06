Una leyenda del rock se prepara para aterrizar en Perú. Guns N' Roses, una de las bandas más influyentes de la historia musical, ofrecerá un espectáculo único el 5 de noviembre en el Estadio Nacional. Este evento, que promete ser dinámico y lleno de energía, marca una parada en su gira ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’, que abarca más de 20 países y ha sido aclamada por críticos y fanáticos como un show electrizante.

Master Live, la productora detrás de este evento, publicó un video de intriga para promocionar un nuevo concierto en nuestro país, a través de sus redes sociales el último jueves 5 de junio. Pocos adivinaron que se trataba de los Guns N' Roses.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Guns N' Roses en Lima?

Las entradas para el concierto que ofrecerá Guns N' Roses el miércoles 5 de noviembre estarán disponibles en Teleticket. La preventa de boletos, que comenzará este martes 10 de junio, tendrá un 15% de descuento para quienes utilicen tarjetas Interbank. Master Live, la productora detrás de este evento, ha asegurado que el concierto contará con un despliegue impresionante de luces y sonido, lo que refleja la esencia del rock que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular.

¿Quiénes conforman los Guns N' Roses?

La alineación actual de la banda incluye a Axl Rose en la voz y piano, Duff McKagan en el bajo y Slash en la guitarra principal, un trío que continúa cautivando a las audiencias con su potente música. La cita es imperdible para los amantes del rock, quienes podrán disfrutar de un espectáculo que promete ser inolvidable.

Con su álbum debut de 1987, ‘Appetite For Destruction’, la banda alcanzó el número uno en ventas de diamantes, consolidándose como el álbum debut más vendido en Estados Unidos. Además, su gira Not In This Lifetime… (2016-2019) se posicionó como la cuarta más lucrativa de la historia. Hasta la fecha, Guns N' Roses ha vendido más de 100 millones de unidades de sus discos, incluyendo títulos icónicos como ‘G N' R Lies’ y ‘Greatest Hits’.