Venta de entradas Guns N' Roses 2025: precio y cómo comprar los boletos para su esperado concierto

Guns N' Roses se alista para encender Lima con un concierto imperdible. La legendaria banda de rock, considerada una de las más influyentes de todos los tiempos, llegará al Estadio Nacional el próximo 5 de noviembre con una presentación inolvidable. Este show, que se perfila como intenso y cargado de adrenalina, forma parte de su gira mundial ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’.

Guns N' Roses regresará al Perú tras tres años de ausencia como parte de su esperada gira mundial. La icónica banda recorrerá más de 20 países en Europa, Asia y América Latina, desatando la euforia de sus fanáticos en cada destino. Te contamos los precios para su concierto y todos los detalles para que compres tus entradas.

¿A qué hora inicia la preventa de entradas para el concierto de Guns N' Roses?

La preventa de entradas para el esperado concierto de Guns N' Roses en Lima comenzará el 10 de junio a las 10:00 a.m. Los boletos estarán disponibles a través de Teleticket, y los clientes de Interbank podrán acceder a un 15% de descuento en la compra de sus entradas, hasta agotar stock.

¿Cómo comprar entradas al concierto de Guns N' Roses en Lima?

Requisitos para la preventa de Guns N' Roses:

Ser cliente de Interbank y contar con una tarjeta habilitada para compras en línea.

Registrarse o iniciar sesión en la plataforma de Teleticket antes de la hora de inicio de la preventa.

Venta general: Una vez concluida la preventa exclusiva, las entradas estarán disponibles para el público en general. Es recomendable estar atento a las actualizaciones en la plataforma de Teleticket para conocer la fecha exacta de inicio de la venta general de Guns N' Roses.

Precios de entradas y zonas para el concierto de Guns N' Roses en Lima

La venta de entradas de Guns N' Roses estará disponible desde el 10 de junio a través de Teleticket. Las entradas cuentan con distintas zonas para que los asistentes elijan la experiencia que más se ajuste a sus expectativas y presupuesto. Estos son los montos establecidos para los boletos: