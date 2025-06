Pamela López expresó su molestia contra su expareja, Christian Cueva, al buscar a su hijo a la salida del colegio sin avisarle previamente. La cantante señaló que esta acción fue inesperada, especialmente considerando que el futbolista no suele compartir tiempo con sus hijos, ni siquiera en fechas especiales.

Pamela López contó que su hijo reaccionó con nerviosismo y temor al ver a Christian Cueva, debido a la situación actual y a las noticias que vinculan al jugador con otra familia. El pequeño incluso cuestionó con miedo la situación de su padre, mostrando la confusión que esta situación le genera.

Pamela López expone a Christian Cueva por busca a su hijo sin autorización

Pamela López mostró su inconformidad al contar que su expareja, Christian Cueva, acudió a buscar a su hijo a la salida del colegio sin informarle previamente. La cantante destacó que esta situación tomó por sorpresa, ya que el futbolista no mantiene contacto frecuente con sus hijos, ni siquiera en fechas importantes. “Cómo le explicas a un niño de 7 años que no estuviste en navidad, no estuviste en su cumpleaños, no sabes nada de su vida y apareces como un Aladino en su colegio, y desapareces de la misma forma”, reveló la cantante.

La intérprete relató que su hijo se mostró nervioso y asustado al encontrarse con Christian Cueva, especialmente por las recientes noticias que involucran al jugador. Pamela compartió: “Llegó a contarme con miedo. Me decía 'Le tengo mucho miedo preguntarle a mi papá por qué se fue'. Él cree que ellos no se dan cuenta y es fácil de salir de la vida de un niño. No solo eso, sino desaparecer y aparecer en otra familia”.

Pamela López revela la situación de Christian Cueva con sus hijos

Pamela López denunció que, a pesar del tiempo transcurrido, las denuncias públicas y las disculpas de Christian Cueva, sus hijos aún no reciben ningún pago de alimentos. La cantante lamentó esta situación y aseguró: "Cero, cero. Eso es lo más triste. En medio de este show mediático y este enfrentamiento, mis tres hijos siguen sin percibir alimentos". Esto sigue generando polémica y disputa entre ambos desde el final de su relación en 2024.