Pamela Franco y Christian Cueva se han visto envueltos en una nueva polémica tras el estreno de 'Cantinero', el tema de Paul Michael y Handa que ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales. Usuarios no tardaron en señalar que la letra estaría cargada de indirectas hacia la cantante y el futbolista, lo que puso en el ojo de la tormenta a Pamela López.

Pamela López, quien apareció promocionando el videoclip, no dudó en salir al frente para defender a su pareja y aclarar los rumores. En declaraciones al programa ‘América Hoy’, fue tajante al desmentir que el tema tenga un mensaje oculto: “No, en realidad Paul es cantautor, pero esa letra no fue creada por él, fue creada por otras personas. Él también apoyó, pero aquí nada es personal”, afirmó.

Pamela López no tardó en salir a defender a Paul Michael tras la polémica que desató la canción 'Cantinero', donde muchos vieron una supuesta indirecta dirigida a Pamela Franco y Christian Cueva. La esposa del futbolista aseguró que el tema no tiene ninguna intención personal y que las interpretaciones que circulan en redes no tienen sustento.

Pamela López, al ser consultada sobre la coincidencia en los apellidos usados en la letra, respondió con tono irónico: “Es un sustantivo, ¿no? O sea, no creo que se arañen”. Además, aclaró que Paul no escribió la canción. “No, en realidad Paul es cantautor, pero esa letra no fue creada por él, fue creada por otras personas. Él también apoyó, pero aquí nada es personal”, sentenció.

Paul Michael ha causado revuelo con el estreno del videoclip de 'Cantinero', su nueva colaboración con Handa, que ya es viral en YouTube y TikTok. Aunque Pamela López no aparece en escena, su pareja no se guardó nada y dejó entrever una aparente indirecta dirigida a Pamela Franco y Christian Cueva: “Mami, te voy a ser franco. Déjalo que su Cueva siga llorando”. La mención ha sido interpretada como un dardo directo a la polémica pareja, lo que ha disparado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Christian Cueva y Pamela Franco, quienes han sido protagonistas de controversias recientes, no han respondido públicamente, pero el impacto del tema ha sido inmediato. Muchos aseguran que Paul Michael usó la canción como una forma de respaldar a Pamela López tras sus enfrentamientos mediáticos con el futbolista.