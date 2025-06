Aunque todo parecía indicar que la delantera de La Bella Luz estaba consolidada, recientemente se anunció la salida de un nuevo miembro de la agrupación de cumbia. Héctor Boza, quien había sido presentado oficialmente el 22 de febrero en un streaming exclusivo por Kick, se convierte así en el cuarto artista en dejar la orquesta en lo que va del año.



Durante su paso por La Bella Luz, el cantante Héctor Jesús Boza logró aumentar su fanaticada en redes sociales, sin embargo, no le dieron la oportunidad de grabar un tema solo. Ese sería el motivo de su salida. Sin embargo, ni el grupo ni el artista han revelado la verdadera razón de su renuncia.

El cantante no tuvo la oportunidad de grabar un tema solo, lo que influenció su decisión de renunciar al grupo. Foto: Instagram.

Héctor Boza anuncia su salida de La Bella Luz



El último 3 de junio, a través de su cuenta de TikTok, el cantante del ‘Mix cantinero’ sorprendió a sus seguidores al contar que tomó la decisión de irse de La Bella Luz. “Estoy tranquilo en este momento. Es una decisión que había tomado. Me tomé un mes para pensarlo, al final decidí que era lo correcto”.

Asimismo, Héctor Boza aseguró que muchas personas se sienten decepcionadas por su decisión e indicó que los entiende porque sabe del cariño que le tienen sus fans. “Estoy agradecido con todo el apoyo que me han estado dando desde el día uno que ingresé. Aunque no me presentaron de manera grande, como a otros artistas, me empezaron a tratar superbién”.

Héctor Boza revelará la razón de su salida de La Bella Luz



Por otro lado, el joven cantante contó que pronto revelará las razones de su salida de La Bella Luz. “Actualmente, no puedo decirles los motivos. En un live voy a conversar con ustedes porque sé que les debo una explicación, sé que quieren saber qué ha pasado. Por el momento, quiero que sepan que estoy agradecido con el señor Oscar Custodio”, indicó.



Finalmente, Boza manifestó que extrañará a Steven Franco, Alejandra Guerrero, Ariana Gonzales, Mackeily Luján y a los chicos del marco musical de la agrupación. Lo curioso fue que no mencionó a Deyvis Paredes ni al animador José Burga.