María Montenegro, periodista de TV Perú que se hizo viral en 2023 tras compartir una imagen realizando coberturas en el río Chillón, vuelve a captar la atención del público, esta vez por motivos más personales. Durante uno de los recientes espectáculos del popular dúo cómico Ricardo Mendoza y Jorge Luna, 'Hablando Huevadas', la joven comunicadora sorprendió al presentar públicamente a su novio holandés, Danny, revelando que él “lo dejó todo” para venir a Perú y estar a su lado.

El emotivo momento fue recibido con aplausos y risas del público, mientras María aprovechaba el escenario para compartir detalles inéditos sobre su relación y su trabajo como periodista. "Trabajo en el matinal, en el noticiero de matinal. En Lima (la audiencia) es más baja respecto a otros medios privados", expresó la joven de 27 años.

Periodista María Montenegro revela detalles de su relación con novio europeo

Durante su intervención en 'Hablando huevadas', María Montenegro, periodista de TV Perú, compartió con sinceridad cómo comenzó su historia de amor con Danny, su actual pareja de nacionalidad holandesa. “Nos conocimos en Snapchat, cuando se puso aquí sumamente popular hace años”, reveló entre risas, causando sorpresa entre los conductores y el público. La periodista no dudó en mostrar la naturalidad y firmeza de su relación, resaltando que la conexión entre ambos se fortaleció a pesar de la distancia inicial.

Además, Montenegro conmovió a los presentes al contar que Danny tomó una decisión trascendental para estar con ella. “Ahora, lo dejó todo para venir. Ahora está tratando de salir adelante. Juntos hemos puesto un emprendimiento”, afirmó.

¿Quién es la periodista María Montenegro?

María Fernanda Montenegro nació en agosto de 1997 y estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres. En su perfil de LinkedIn, destaca que realizó prácticas preprofesionales en Panamericana Televisión, lo que marcó el inicio de su trayectoria en el periodismo. Desde entonces, ha desarrollado su carrera principalmente en medios de comunicación.

En su presentación profesional, María se define como una “periodista con experiencia en prensa televisiva y redacción web”, destacando sus habilidades para la elaboración de notas periodísticas, reportajes, entrevistas y contenido adaptado a diversas plataformas digitales.

En una entrevista reciente, María detalló cómo fue su ingreso a TV Perú y su recorrido en el ámbito periodístico. Según explicó, lleva más de cinco años en la profesión y ha acumulado experiencia en distintos medios. Sin embargo, esta es su primera etapa como corresponsal. “En 2019 hice un casting para entrar a TV Perú e ingresé, luego pasé a RPP en un periodo corto, después TV Perú me recibió nuevamente, pero no como reportera, primero en medios digitales, haciendo contenido web, recibiendo el material que enviaban, asistente de mesa de informaciones, hasta que finalmente me dieron la oportunidad de ser reportera”, contó a El Popular.