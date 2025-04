Periodista de TV Perú es agredida en vivo por policía que custodiaba a ministro de Ambiente

De acuerdo con información obtenida por La República a través de Transparencia, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Vargas viajó a Pucallpa-Ucayali el 28 de marzo para coordinar acciones de atención y apoyo a las zonas afectadas por las lluvias intensas. Precisamente, cuando una reportera de TV Perú se encontraba informando sobre el evento en vivo, que un policía que conformaba la seguridad del ministro Vargas pasa agresivamente y la empuja de una manera que no parece casual.

La mujer de prensa solo atina a reír de nervios, pues es prácticamente sacada de pantalla ante el empujón. Incluso se puede ver que el camarógrafo también fue empujado. Sin embargo, fue ella misma quien denunció el hecho a través de su cuenta de TikTok.

"Como periodista muchas veces se está expuesto al peligro, pero, díganme si ¿esto no fue completamente intencional?, y viniendo de seguridad del Estado, ¿deliberadamente? Cuando solo estaba cumpliendo con mi trabajo. No había ninguna necesidad de hacer esto, finalmente el ministro ya me había declarado", precisó la reportera.

Seguidamente, explicó que su risa fue de desconcierto y preocupación, además, de que tenía que concluir con su transmisión en directo. "Esta acción pinta de cuerpo entero a este sujeto, completamente abusivo", finalizó.