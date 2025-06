Fátima Sotomayor, una de las fundadoras de 'Misias, pero viajeras', conmovió a sus seguidores al romper en llanto durante un emotivo video donde muestra su paso por el canal tras su cierre definitivo. La decisión, que describió como “una de las más duras” que ha tomado, marca el fin de una etapa que transformó la forma de viajar para miles de personas en Perú y Latinoamérica.

A través de una publicación en redes sociales, Fátima mostró su lado más vulnerable y confirmó que continuará creando contenido en solitario. Aunque el proyecto mochilero que construyó junto a Daniela Cabrera llega a su fin, la youtuber ya planea nuevos retos con un canal propio enfocado en experiencias culturales, turismo comunitario y análisis de negocios locales.

Fátima Sotomayor se conmueve por el cierre de 'Misias, pero viajeras' y por el inicio de su nuevo canal

Fátima Sotomayor compartió un mensaje profundamente emotivo en sus redes sociales tras el cierre de 'Misias, pero viajeras'. Entre lágrimas, la youtuber reflexionó sobre el impacto que tuvo el canal: “Dejar un proyecto de casi 9 años… uno que me enseñó tanto, que me vió crecer, ha sido una de las decisiones más duras que he tomado”.

Fátima anunció el lanzamiento de un nuevo canal, un proyecto personal donde busca conectar desde otra perspectiva. “Y este nuevo capítulo empieza con algo que me emociona muchísimo: Mi nuevo canal de YouTube”, expresó. Ya estrenó su primer video, en el que se muestra más cercana que nunca, compartiendo con su comunidad quién es en esta nueva etapa.

El cierre de 'Misias, pero viajeras'

Daniela y Fátima, fundadoras de 'Misias, pero viajeras', anunciaron entre lágrimas el cierre definitivo del canal tras casi una década. A través del video titulado “Un mensaje importante”, explicaron que la decisión no fue repentina, sino el resultado de un proceso largo y emocional que duró más de dos años. “No ha sido una decisión de un día a otro, nos ha tomado dos años. Lo estuvimos alargando”, confesaron con honestidad.

Durante la despedida, Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor recordaron con cariño los inicios de su aventura, cuando todo comenzó como una página de memes y terminó convirtiéndose en una plataforma que transformó la manera de viajar para miles de personas. Con nostalgia, fieles a su estilo, cerraron agradeciendo a su comunidad con una frase que resume el espíritu del canal: “Gracias por confiar en estas dos locas tacañas que sin querer queriendo se dedicaron nueve años a compartir información de viaje barato”.