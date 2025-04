Fátima Sotomayor de ‘Misias, pero viajeras’ cuenta la mala experiencia que vivió en Airnb de Tailandia: “Demasiadas cucarachas”

"No resultó tan buena idea", reaccionó youtuber en redes. Foto: Fátima Sotomayor/ Instagram

Fátima Sotomayor, creadora de contenido peruana y cofundadora del exitoso canal de YouTube Misias, pero viajeras, compartió recientemente una mala experiencia que vivió durante su estancia en Bangkok, Tailandia. Junto a su amiga Daniela Cabrera, Fátima logró conquistar a miles de seguidores gracias a sus consejos sobre cómo viajar por el mundo con un presupuesto limitado. En su canal, ellas comparten sus experiencias y recomiendan lugares accesibles sin dejar de lado la calidad del viaje. Sin embargo, esta vez Fátima compartió una anécdota que la dejó con un sabor amargo, al relatar un incidente en un Airbnb que no fue de su agrado.

Fátima Sotomayor y su mala experiencia en Tailandia

En un video publicado en Instagram, Fátima Sotomayor explicó que su estancia en Tailandia no fue como esperaba. Aunque Bangkok es una ciudad vibrante y popular entre los turistas, su experiencia de alojamiento no cumplió con las expectativas. Según relató, se hospedó en un Airbnb por el que pagó US$39, pero el lugar tenía varios inconvenientes, entre ellos, una plaga de cucarachas en la cocina.

Fátima mencionó que la presencia de estos insectos fue una sorpresa desagradable que, junto con el sismo que sacudió la ciudad, hizo que su estadía fuera aún más complicada. "Demasiadas cucarachas", relató en redes. A pesar de que el terremoto no fue tan grave como en Birmania, Bangkok sufrió daños significativos, y las paredes del baño en el alojamiento se agrietaron debido a la temblorosa experiencia.

La creadora de contenido también señaló que la calidad del alojamiento no era la esperada, ya que el edificio no era moderno, lo que empeoró su percepción del lugar. El terremoto de magnitud 7.7 afectó tanto a Birmania como a Tailandia, y aunque en Bangkok los daños no fueron tan devastadores, la ciudad sufrió la pérdida de vidas humanas y muchos edificios colapsaron, incluidos los en construcción.

Fátima reconoció que, a pesar de las dificultades, la anfitriona del Airbnb fue comprensiva y le ofreció un reembolso de US$150 como compensación, aunque Fátima aclaró que no tenía nada que ver con los problemas estructurales ni las cucarachas. Fátima también aprovechó para compartir consejos útiles para quienes planean visitar Bangkok, destacando que es posible encontrar alojamientos con varias comodidades, como sala, comedor, cocina, cama, lavadora e incluso piscina, a precios asequibles. Sin embargo, hizo un llamado a tener en cuenta que no todos los lugares ofrecen la misma calidad, por lo que es recomendable investigar más a fondo antes de hacer una reserva.

"Si van a Bangkok, tengan en cuenta que un alojamiento que incluya todo esto puede costar desde US$30", recomendó en su publicación, resaltando la importancia de ser precavido al elegir hospedaje.

¿Cómo surgió 'Misias, pero viajeras'?

Misias, pero viajeras es un canal fundado por Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera en 2016, con el objetivo de compartir sus consejos sobre cómo viajar por Perú sin un gran presupuesto. A lo largo de los años, su popularidad creció, y su enfoque en consejos prácticos y económicos para los viajeros las llevó a explorar destinos internacionales.

Sin embargo, el éxito también les trajo críticas, especialmente cuando hicieron comentarios sobre zonas de Lima, como Lima Norte y Lima Este, que no recomendaron para turistas, lo que generó controversia en las redes sociales. A pesar de estas críticas, las dos jóvenes son influyentes en el mundo de los viajes y continúan compartiendo sus experiencias con su comunidad.