'Misias pero viajeras': ¿qué carreras estudiaron Fátima y Daniela antes de convertirse en youtubers?

Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor, creadoras del canal de YouTube 'Misias, pero viajeras', anunciaron el cierre definitivo de su proyecto tras nueve años de compartir contenido sobre viajes económicos. En un video titulado 'Un mensaje importante', explicaron que decidieron dar un paso al costado para enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales. A pesar de su distanciamiento en redes sociales, no habían oficializado su despedida hasta este anuncio.

Ambas agradecieron a sus seguidores por el apoyo durante este tiempo y recordaron con cariño el crecimiento de su canal, que comenzó como una página de memes y se convirtió en una plataforma influyente. Con más de 1 millón de suscriptores, las youtubers confirmaron que no habrá más publicaciones en conjunto. Aseguraron que este cierre no es un adiós definitivo, sino el inicio de nuevas etapas por separado.

¿Qué carreras estudiaron Fátima y Daniela de 'Misias pero viajeras'?

Antes de crear 'Misias, pero viajeras', Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor seguían caminos profesionales distintos. Según su cuenta de LinkedIn, Daniela Cabrera estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Lima y tenía la intención de trabajar antes de convertirse en youtuber. Sin embargo, cuando vio el impacto y la atracción que sus videos generaban en los usuarios, decidió enfocarse en crear contenido explicativo para YouTube.

Por su parte, Fátima Sotomayor estudió la carrera de Administración de Servicios en la Universidad de Piura y pensaba orientarse hacia la consultoría de negocios y marketing. No obstante, su pasión por el proyecto la llevó a unirse a Daniela para darle forma y dirección al canal 'Misias, pero viajeras'.

Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera estudiaron Administración de Servicios y Comunicación Audiovisual, respectivamente. Foto: RedBus.pe

Los nuevos proyectos de Fátima y Daniela tras el fin de 'Misias pero viajeras'

Daniela se dedicará al periodismo documental y nuevos emprendimientos. "Me encanta la idea de comenzar a hacer documentales respondiendo preguntas. Voy a estar haciendo un poco más de trabajo periodístico, lo cual me emociona un montón", mencionó. Mientras tanto, Fátima continuará creando contenido sobre viajes, pero con un enfoque más analítico y cultural. "Me encanta hablar de cultura, de historia, de negocios… y quiero compartir todo eso con ustedes", señaló.