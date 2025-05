Alessia Rovegno confiesa sus sentimientos por Hugo García tras rumores con Isabella Ladera: “Siempre voy a tener amor por él”

Alessia Rovegno ha vuelto al centro de la conversación mediática luego de romper su silencio sobre Hugo García. La ex Miss Perú fue consultada por la prensa tras los rumores que vinculan al exchico reality con Isabella Ladera. Aunque ambos están solteros, el reciente acercamiento entre García y Ladera ha generado una ola de especulaciones, sobre todo porque los tres coincidieron en un evento de Fórmula 1 en el extranjero.

Alessia Rovegno confirmó que se reencontró con su expareja Hugo García en un evento de Fórmula 1, donde también estuvo presente Isabella Ladera. Lejos de mostrarse incómoda o evasiva, Rovegno aseguró que mantiene una buena relación con el modelo y que el cariño entre ellos no se ha perdido por completo. Sin embargo, dejó claro que no hay ninguna intención de retomar la relación.

Alessia Rovegno se pronuncia tras el vínculo de Hugo García con Isabella Ladera

Alessia Rovegno fue consultada directamente sobre las recientes salidas de Hugo García con Isabella Ladera, quien ha sido vinculada sentimentalmente al modelo luego de compartir transmisiones en vivo y coincidir en Miami. Aunque en un inicio dijo no estar al tanto, luego admitió haber visto algo en redes. Sin embargo, su reacción fue relajada: “Que se divierta, que la pase bien”.

Alessia Rovegno demostró que no hay celos ni incomodidad, y dejó en claro que su afecto por Hugo García no ha desaparecido por completo, aunque eso no signifique que estén pensando en una reconciliación. "Siempre voy a tener amor por él", declaró al ser consultada por la prensa, pero también recalcó que ambos están enfocados en sus respectivos caminos y no existe intención de retomar la relación.

PUEDES VER: Isabella Ladera y Hugo García encienden rumores de romance tras compartir reveladoras fotos en el mismo lugar

Una buena amistad entre Alessia Rovegno y Hugo García

Alessia Rovegno no dudó en elogiar lo que vivió con Hugo García. Según sus propias palabras, fue una relación “muy bonita, muy sana”, algo que no todos pueden decir. En un ambiente de farándula donde los quiebres suelen estar cargados de drama, la actitud de Alessia ha sido todo lo contrario: serena, amable y honesta. “Siempre ha habido una excelente comunicación con él”, aseguró.

Para Alessia, el cierre de su historia con Hugo no significa olvidar. Por el contrario, conserva los mejores recuerdos, los buenos momentos, y actualmente tiene una buena amistad con el modelo peruano.