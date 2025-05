Hugo García ha estado disfrutando de una vida más relajada y viajera desde que se alejó del foco televisivo. Tras años en los realities, el ahora influencer y deportista ha centrado su contenido en experiencias personales y viajes alrededor del mundo. En medio de esta nueva etapa, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza tras ser vinculado con la influencer venezolana Isabella Ladera.

Los rumores de una posible relación surgieron semanas atrás, cuando ambos publicaron imágenes que generaron sospechas: desde escenarios similares hasta la presencia de un perrito en común. Ahora, una nueva coincidencia en sus redes sociales ha avivado aún más la curiosidad de sus seguidores, quienes no dejan pasar ningún detalle.

Historias de Instagram de Hugo García e Isabella Ladera. Foto: Instagram

Coincidencia de publicaciones entre Hugo García e Isabella Ladera

Hugo García publicó recientemente una fotografía disfrutando de una cerveza en un entorno tropical, con palmeras y playa de fondo. La imagen parecía parte de sus habituales postales de viaje, pero lo que captó la atención fue que, poco después, Isabella Ladera subió una foto desde un lugar que lucía casi idéntico. Para aumentar el misterio, acompañó la publicación con un emoji de corazón marrón, lo que muchos interpretaron como un mensaje cargado de intención.

Las similitudes entre ambas imágenes no pasaron desapercibidas. Los usuarios en redes comenzaron a comparar cada detalle: la vegetación, el tipo de cielo, la luz e incluso los tonos del mar. Sin embargo, el tiktoker Ric La Torre se pronunció sobre el tema, afirmando que Hugo García se encontraba en las playas de Colán, en Piura, y que no había rastro de Isabella en el lugar. Además, recalcó que la venezolana no puede salir de Estados Unidos por el momento, lo que haría poco probable una visita al Perú. Pese a esto, el misterio sigue alimentando las redes.

Isabella Ladera responde sobre posible romance con Hugo García

Esta no es la primera vez que ambos protagonistas son vinculados sentimentalmente. Hace algunas semanas, Hugo García fue fotografiado con un cachorro en brazos, el cual muchos usuarios asociaron con el mismo que había aparecido antes en uno de los videos de Isabella. Esa coincidencia bastó para que los rumores comenzaran a circular con fuerza en redes sociales, donde los seguidores analizan cada detalle que pueda unirlos.

En medio de la ola de especulaciones, una usuaria se atrevió a preguntarle directamente a Isabella Ladera: “¿Qué hay con Hugo García? Cuéntanos todo, Isa”. La influencer respondió sin rodeos, pero con un toque de humor: “Dios mío, déjenme tener amigos en paz”. Aunque con esa frase intentó desdramatizar la situación, su respuesta no convenció a todos. Para muchos, fue una forma de esquivar el tema, y mientras ni Hugo ni Isabella aclaren nada, las sospechas seguirán creciendo. Por ahora, todo indica que hay una conexión entre ellos, aunque prefieren mantenerla —por ahora— lejos del foco público.