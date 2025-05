La polémica en torno a Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, continúa generando titulares. Esta vez, la controversia surge desde el entorno del empresario gastronómico Lucho Barrunto. En la reciente edición del programa 'Magaly TV, la firme' del 26 de mayo, su esposa, Itamar Menjivar, rompió su silencio para contar su versión sobre la relación que tuvo con la ahora influencer.

Menjivar acusó a Pamela López de haberle solicitado ropa prestada en varias ocasiones y nunca devolverla. Más allá del tema material, lo que más le incomoda es que ahora López finge no conocerlos, pese a los años de cercanía. “Me causa sorpresa las palabras que ella está diciendo. Éramos amigas, hermanas. Si éramos de lo peor, ¿qué hacía pidiéndome ropa prestada que no me devuelve?”, expresó la esposa del cevichero ante las cámaras.

Acusan a Pamela López de quedarse con ropa

Durante la entrevista, Itamar Menjivar también deslizó que Pamela López habría tenido conductas competitivas hacia ella. Señaló que cada vez que su esposo, Lucho Barrunto, le obsequiaba algún accesorio o prenda de vestir, poco después notaba que Pamela solicitaba artículos similares a Christian Cueva. “Todos los bolsos que yo tengo es porque mi esposo me los ha obsequiado. Sentía como competencia que en algún momento lo vi mal, pero era parte de su manera de ser. Me veía una cosita y le pedía a Cueva que le compre algo similar”, relató.

Además, lamentó haber confiado en una amistad que hoy considera fallida. “Me di cuenta de que su amistad tal vez no valía tanto la pena cuando escuchaba a ella hablar mal de sus propias amigas, esas mismas que hoy en día la visitan, la frecuentan e incluso se tatúan juntas”, sostuvo. “Entonces yo digo, ¿qué me espera a mí luego? Y mira, el tiempo me dio la razón”, agregó.

Pamela López responde y niega vínculo con la pareja

Consultada por las declaraciones de Itamar Menjivar, Pamela López respondió con firmeza y negó haber tenido una amistad cercana con la esposa de Lucho Barrunto. “¿Fueron mujeres amigas o no? Yo que no me acuerdo. Yo no tengo amigas traicioneras”, declaró, marcando distancia del entorno con el que antes compartía reuniones y celebraciones.

Pamela también cuestionó que la empresaria la señale públicamente. “No me parece justo que la señora se exprese así de quienes, en algún momento, le dieron la mano”, afirmó. La tensión entre ambas ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores han tomado partido por cada una, reviviendo imágenes y momentos compartidos.