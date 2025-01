Mark Vito rompe en llanto al anunciar el fin de su relación con Sofía Chirinos: "Empiezo el año soltero"

Mark Vito Villanela anunció a través de sus redes sociales el final de su relación sentimental con Sofía Chirinos, la joven estudiante de Derecho con quien inició un romance en 2024 tras ser captados juntos en un ampay difundido por el programa 'Magaly TV, la firme'. En un emotivo video, el empresario estadounidense compartió detalles de esta decisión, que marcó el inicio de un 2025 diferente para él.

En el video, Mark Vito aseguró que la separación se dio de manera amistosa y sin conflictos, dejando en claro que no hubo infidelidades ni discusiones. Sin embargo, no pudo contener las lágrimas al expresar su aprecio por Sofía Chirinos, a quien describió como una persona que lo hizo sentir valorado y priorizado.

Mark Vito se quiebra al confirmar la ruptura de su relación con Sofía Chirinos

A través de un video publicado en sus redes sociales, Mark Vito anunció con visible emoción el fin de su relación con Sofía Chirinos. "Este 2025, empiezo el año soltero. Antes de que salgan rumores, no hubo ninguna infidelidad ni discusiones por ninguna de las partes", declaró el empresario, dejando en claro que la decisión fue tomada tras una conversación sincera y madura entre ambos.

Vito no pudo evitar quebrarse al compartir sus sentimientos más profundos sobre su ex pareja. "Quizás porque soy un imbécil (...) ella me hizo sentir y me puso como prioridad en la vida. Siempre tendrá mi amistad y mi gratitud. Desearle toda la felicidad del mundo", expresó entre lágrimas.

El romance entre Mark Vito y Sofía Chirinos comenzó a ser públicamente conocido en mayo de 2024, tras ser captados juntos por primera vez en un "ampay" difundido por el programa de Magaly Medina. Desde entonces, la pareja compartió momentos juntos en redes sociales, consolidando una relación que generó comentarios tanto de admiración como de crítica por la diferencia de edades.

¿Quién es Sofía Chirinos, la expareja de Mark Vito?

Sofía Chirinos es una joven de 22 años que cursa la carrera de Derecho en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE). Además de su formación académica, Sofía ha demostrado una gran pasión por la marinera norteña, el tradicional baile peruano. Su dedicación la llevó a competir en el concurso 'Pasíón por lo Nuestro', en la categoría juvenil, dejando claro su amor por este arte.

En sus redes sociales, donde cuenta con poco más de 1,500 seguidores en Instagram y una comunidad similar en TikTok, Sofía comparte fragmentos de su vida diaria, sus viajes y su pasión por la marinera. A pesar de no tener una gran cantidad de seguidores, logró conquistar a Mark Vito, quien se mostró enamorado y orgulloso de su relación hasta el momento de la separación.