La agrupación de cumbia La Bella Luz continúa consolidándose como una de las favoritas del público, y gran parte de ese crecimiento se debe a la dedicación de sus integrantes, entre ellos Óscar Junior Custodio, vinculado sentimentalmente a la tiktoker Zully. Desde hace siete meses, este joven artista forma parte de la delantera del grupo y, en exclusiva para ‘QQQuéntamelo todo’, habló sin reservas sobre las dificultades que ha enfrentado, especialmente las críticas en redes sociales.

En medio del éxito con canciones como ‘Mix Gilda’, ‘Disjockey’, ‘Sed de amor’ y su reciente tema ‘Coqueta’, Custodio destaca el sacrificio personal que hay detrás de la fama. Su testimonio revela la realidad de un joven sensible que lucha contra el prejuicio y el desprecio que a menudo surgen en plataformas digitales.

La respuesta de Óscar Junior Custodio a todos sus críticos

Óscar Junior Custodio, reconocido como el heredero de La Bella Luz, no dudó en expresar el impacto emocional que le generan las opiniones negativas que recibe en internet. “A veces me duele leer comentarios donde dicen: ‘Él ya lo tiene todo’, como si todo hubiera sido fácil. No se imaginan todo lo que uno ha pasado para llegar hasta aquí”, afirmó el cantante. El artista explicó que durante su trayectoria ha vivido noches sin dormir y momentos de frustración cuando las cosas no salían según sus expectativas.

Con la voz entrecortada, Custodio recordó la inspiración que encuentra en sus padres, quienes siempre le han enseñado el valor del trabajo duro. “Mi papá y mi mamá siempre han trabajado incansablemente, y eso me impulsa a seguir adelante. Cuando leo críticas, trato de no tomarlo personal. Si supieran todo lo que uno pasa, no dirían esas cosas”, agregó. A pesar de ser un joven sensible, ha aprendido a aceptar que, para algunos, hablar de otros es su forma de ganarse la vida, por lo que mantiene una postura de respeto y serenidad frente a las opiniones adversas.

El sueño del heredero de La Bella Luz con la agrupación de cumbia

Más allá de las críticas, Óscar Junior Custodio se mantiene enfocado en su objetivo: llevar a La Bella Luz a lo más alto de la música popular. “Estoy emocionado porque La Bella Luz sigue creciendo y mi gran sueño es llenar un estadio algún día, y siento que lo voy a lograr”, confesó con esperanza y gratitud. Reconoció el trabajo conjunto del equipo detrás del éxito, destacando que, además de los 20 músicos en escena, hay un grupo de 10 personas más en producción que aportan significativamente.

Custodio enfatizó el valor del apoyo familiar y profesional para que la agrupación continúe escalando posiciones en el mundo de la cumbia, género que sigue ganando adeptos y expandiendo su influencia a nivel nacional e internacional.