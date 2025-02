En un reciente video publicado en su cuenta de TikTok, el influencer peruano Ric La Torre anunció que tomaría acciones legales contra el streamer Alex Febrero y el tiktoker peruano @jorgeluispv_ por difamación. Según indicó, sus comentarios sobre la tragedia en Real Plaza Trujillo fueron tergiversados por ambos creadores de contenidos, generando una ola de críticas y ataques en su contra. La Torre aseguró que no permitirá que se distorsionen sus palabras y enfatizó que este tipo de acciones constituyen un delito, por lo que procederá legalmente para defender su imagen.

"No puedo creer que la indignación que sentimos por lo que ha pasado en Real Plaza Trujillo termine en esto, que son clips difamatorios, tergiversaciones de un video que no tiene nada que ver con lo que dicen (...) No voy a gastar segundos de este video respondiéndole a cada una de las personas que difame porque eso lo voy a ver de manera de legal. Porque sí, la difamación es un delito", indicó el influencer.

¿Cómo inició la polémica sobre el caso de Real Plaza Trujillo?

Tras la tragedia ocurrida en Real Plaza Trujillo, el influencer Ric La Torre compartió videos detallando su indignación sobre lo ocurrido y criticando la gestión de las autoridades sobre como se viene llevando el caso. Esto, habría causado revuelo entre varios streamers peruanos quienes indicaron que el tiktoker, antes de brindar sus comentarios sobre el tema, habría dicho que ello conllevaría la perdida de auspiciadores.

"Hay un influencer que ha hablado de lo que pasó en Trujillo (el caso de Real Plaza) y apenas comienza el video dice: 'Voy a perder auspicios' (...) ¿Cómo puedes pensar en tus marcas (...) cuando vas a contar algo trágico?", fue uno de los comentarios emitidos por el tiktoker peruano @jorgeluispv_ sobre el caso de Ric La Torre.

Ric La Torre indica que seguirá usando sus canales de difusión para hablar sobre el mal accionar de Real Plaza

Tras la polémica generada por sus comentarios sobre la tragedia ocurrida en Real Plaza Trujillo, Ric La Torre declaró que seguirá utilizando sus redes sociales para expresar su indignación ante la deficiente gestión de crisis que están llevando a cabo las autoridades del centro comercial.

"Voy a seguir mostrando mi indignación como lo hice desde la semana pasada, usando todos mis canales de difusión para decir lo que pienso y lo mal que para mi acciona Real Plaza", sentenció.