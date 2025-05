La influencer argentina Flor Ortola volvió a captar la atención mediática tras su participación en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, un evento que dejó varias polémicas en el mundo del espectáculo. Mientras Onelia Molina y Mario Irivarren protagonizaban uno de los momentos más comentados de la noche, Flor también fue parte de los titulares debido a los rumores de un supuesto beso con Patricio Parodi durante la celebración.

En medio de esta ola de especulaciones, la exchica reality reapareció en una entrevista para el canal de YouTube TVmosmás, donde sorprendió al hablar por primera vez sobre su vida sentimental y su orientación sexual.

Flor Ortola asegura que es demisexual

Durante una entrevista en el pódcast de Carloncho, Flor Ortola habló abiertamente sobre su orientación sexual, revelando que puede identificarse como demisexual. La influencer explicó que necesita una conexión emocional e intelectual para sentir atracción por alguien, priorizando el vínculo mental por encima del aspecto físico.

"Soy demisexual creo, son las personas que tienen intimidad cuando conectan desde la emoción y la cabeza. Puede venir el mismísimo Brad Pitt delante mío, pero si yo no converso con él y no me calienta la cabeza yo no doy más", confesó Flor, dejando en claro qué es lo que realmente valora al momento de iniciar una relación.

Asimismo, la exchica reality comentó que descubrió esta orientación mientras exploraba la app de citas Tinder. "Cuando a mí me tocas la emoción, me tocas la cabeza, después me tocas todo (...) me pasó cuando me abrí Tinder, o sea, tienes que poner tu nombre, tu foto y tu orientación sexual y se pueden combinar entre ambas, es una locura", agregó, sorprendiendo a Carloncho.

¿Flor Ortola se besó con Patricio Parodi?

Tras la difusión de unas imágenes por el programa 'Amor y fuego', donde se insinuaba que Patricio Parodi habría intentado besar a Flor Ortola durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, la modelo argentina decidió aclarar lo ocurrido. En una entrevista con 'Todo se filtra', Flor negó rotundamente cualquier tipo de acercamiento romántico con el exchico reality.

"No me besé con ‘Pato’ Parodi ni hoy, ni en el pasado. Ni a él, ni con nadie (en la boda)", afirmó la influencer, restando importancia al video. También aclaró que solo intercambiaron algunas palabras en el evento, dejando sin efecto los rumores que la vinculan sentimentalmente con Parodi.