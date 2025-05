Patricio Parodi y Piero Arenas ya no forman parte de 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Kick

Patricio Parodi y Piero Arenas ya no forman parte de 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Kick

El exintegrante de 'Esto es guerra', Patricio Parodi, protagonizó una tensa situación junto a su colega y streamer Piero Arenas durante su visita a Chiclayo para crear contenido para la plataforma Kick. Ambos modelos alquilaron un departamento a través de Airbnb para pasar la noche en la ciudad norteña, pero fueron desalojados en su primer día por el propietario del inmueble, quien los acusó de perturbar la tranquilidad de los vecinos.

La escena ocurrió luego de que 'Pato', Arenas y su equipo recorrieran la ciudad y, al regresar al alojamiento, lo hicieran acompañados de cuatro amigas. Según testigos, el dueño del departamento impidió su ingreso al notar que excedían el número de huéspedes permitidos. "Un favor, solo entran dos personas. No entran más. Se acabó. Si ustedes no están de acuerdo, yo les devuelvo el dinero y se retiran", afirmó el propietario con evidente molestia.

Dueño del Airbnb pidió desalojo inmediato y devolución del dinero

La presencia de varias personas y el bullicio provocado incomodaron a los residentes del lugar. El dueño del departamento alegó que el ruido era tal que se escuchaba desde el primer piso, razón por la cual exigió la salida inmediata de todos. Patricio Parodi y Piero Arenas accedieron a recoger sus pertenencias, mientras sus acompañantes se retiraron en silencio. Aunque el momento fue incómodo, ambos se lo tomaron con humor. “Ya saben cómo es Piero, estaba borracho y haciendo bulla”, comentó 'Pato' en tono irónico.

El propietario se comprometió a reembolsar los $30 del alquiler mediante la plataforma, y un amigo de los exchicos reality les ofreció hospedaje tras el incidente. La escena generó curiosidad entre los vecinos, quienes fueron testigos del altercado.

¿Por qué Patricio Parodi abandonó 'Esto es guerra'?

Hace unas semanas, Patricio Parodi reveló por qué no forma parte de la temporada 2025 de 'Esto es guerra'. En el programa 'Good Time', conducido por Mario Irivarren, explicó que, aunque firmó contrato con la producción, al día siguiente le informaron que no seguiría. “No se llegó a un acuerdo, se tiraron para atrás. No tiene que ver con lo económico”, aclaró.

El excompetidor aseguró que sus condiciones eran similares a las de otros integrantes y descartó problemas personales. Aunque ahora está enfocado en su canal de Kick, admitió: “Lo que más extraño es la competencia y la adrenalina”.