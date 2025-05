La actriz Ximena Díaz, reconocida por su participación en exitosas teleseries como 'Papá en apuros' y 'Maricucha', se embarca en un nuevo reto actoral con la obra 'De mutuo desacuerdo' junto con Marco Zunino. La artista peruana da vida a una mujer que, tras divorciarse, se enfrenta al desafío de seguir en contacto con su expareja por el bienestar de su hijo adolescente. Una propuesta que promete conectar con el público desde la risa, pero también desde la reflexión.

Dirigida por el argentino Nando López, la obra teatral retrata de forma cómica y profunda los altibajos de una separación: celos, nuevas parejas, desacuerdos en la crianza, y heridas que aún no sanan. La obra, que se sigue en temporada, invita a pensar en los vínculos afectivos con una mirada sensible y honesta.

— Cuéntame un poco acerca de esa experiencia que tienes, que vas a tener al estrenar este teatro, esta obra teatral.

— La verdad es que ha sido muy bonito, o sea, la recepción del público. Si bien es una comedia y la gente la pasa bien y se divierte, es como que... le pasó a mi familia, amigos que han ido, como que también te quedas hablando sobre el tema, porque es una pareja que está separada y que tienen un hijo en común, así que se tienen que seguir viendo. Y siento que es una obra que habla mucho sobre los vínculos, y de lo difícil que es comunicarse con el otro y que uno siempre quiere tener la razón y no se da cuenta de que a veces es más importante lo que está pasando que tener la razón. Así que es bonito poder combinar esto de divertir, pero también generar como un tema para conversar, algo que te lleves a tu casa, con tu familia, con tu pareja, con tu amigo, con quien hayas ido, y seguir jalando la obra después de haber salido de la obra.

— ¿Y qué es lo que te atrajo más de esta obra?

— Mira, la verdad que todo partía de nuestras ganas con Marco, de trabajar con Daniel Veronese, que es un superdirector con el que habíamos trabajado en 'Bajo Terapia', pero había sido como que teníamos ganas de más, porque además éramos un grupo más grande, él vino por menos tiempo, entonces siempre estuvo este deseo de él y de nosotros. Estuvimos revisando varias obras y de repente leímos esta con Marco, hicimos una primera lectura y dijimos: esta es. O sea, nos enganchó, nos gustó, nos divirtió, encontramos que teníamos algo para contar y de lo que hablar, como te digo, que se llevaran algo más que risas. Y eso fue el gancho, creo que el hecho de también trabajar los dos juntos, tener un proyecto juntos, trabajar con Daniel Veronese, que es un capo de la dirección. Y ya cuando encontramos la obra, porque leímos varias. Encontramos esta obra y dijimos: ya, esta es, vamos con todo. De hecho, nos fuimos a Argentina como tres semanas a ensayar, que para mí también fue toda una movida, porque yo soy mamá, tengo hijos pequeños, pero felizmente se acomodó todo bonito para que sea posible.

— Y ya que mencionas que viajaste a Argentina, dejando a tus hijos, ¿hubo alguna escena o diálogo que te tocara especialmente a nivel personal o emocional?

— Personal no, porque directamente personal, como que yo me sienta identificada a punto, no, porque obviamente es un niño de 12 años, problemático, y es una pareja separada. Pero sí, al ser madre, te sensibiliza mucho. Hay una escena en la que nosotros hablamos de nuestro hijo y es inevitable, pues, que te remueva fibras. Porque podría ser también el caso de uno, o sea, porque nunca sabes también, por dónde te va a llegar la vida. Entonces, esa parte sí, para mí, es como que, qué fuerte. Y lo que sí hablábamos con Marco, que también a él le pasa, no es papá, no está separado, pero como te digo, o sea, tiene que ver mucho con los vínculos. Yo hacía la obra y decía: ah, es como con Pancho también. A veces estamos en mutuo desacuerdo, o sea, el único que estamos de acuerdo es que no estamos de acuerdo.

Marco Zunino y Ximena Díaz. Foto: difusi´´on

— Que nos pasa a todos, creo. Las personas se van a identificar bastante con esas situaciones. Pero, ¿cuál es el mensaje que esperas que el público se lleve de esta obra?

— Primero que, o sea, lo importante en una discusión creo que no es ni ganar ni tener la razón. Es priorizar sobre qué se está discutiendo, sobre qué se está hablando y aprender a escuchar al otro también, porque el otro siempre tiene algo importante para decir. Sobre todo si estamos hablando acá sobre un hijo. Entonces, más que pelear por tener la razón, es por estar atento a lo que está pasando y buscar una solución.

—¿Cómo equilibraste estos roles, especialmente ahora con una obra que se aproxima?

— Bueno, yo creo que ahí uno tiene que valorizar mucho a la pareja que tiene al lado. De hecho, Pancho, o sea, me apoyó, me dijo que era una linda oportunidad, que vaya, que no me preocupe. Entonces ya tenía el respaldo de él y también la organización con él de los chicos, porque ellos están yendo al nido y todo este tipo de actividades. O sea, siento que el soporte de mi familia, incluso de mis papás, porque los fines de semana, como Pancho también trabaja, mis papás, aunque sean personas mayores, también estaban ahí para ayudarme con mis hijos. Entonces yo siento que el tener como... se habla de tribu mayormente. Una bonita tribu, una buena pareja que te acompañe, creo que es lo que permite también que uno cumpla sueños y que logre los trabajos, a lo que uno quiere dedicarse.