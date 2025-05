Leslie Shaw desató controversia en la escena musical peruana al afirmar que no respeta a los artistas que recurren a los covers para ganar notoriedad, calificando esta práctica como un “robo”. Incluso estuvo envuelta en enfrentamientos con la salsera Yahaira Plasencia, debido a sus declaraciones. Sin embargo, Daniela Darcourt, reconocida exponente de la salsa, salió en defensa de Shaw ante la ola de críticas.

En entrevista con La República, Daniela Darcourt fue consultada sobre las palabras de Leslie Shaw, y lejos de sumarse a la controversia, optó por destacar las cualidades personales y profesionales de su colega, a quien definió como una mujer “frontal, fuerte y honesta”.

¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre Leslie Shaw tras su critica a cantantes que hacen covers?

Daniela Darcourt evitó entrar en confrontaciones y respondió de manera directa respecto a la actitud de Leslie Shaw. "Ella es así. Todo el mundo sabe cómo es nuestra gringa. La gente la quiere mucho por esa misma razón, porque ella es irreverente, es fuerte, es decidida, muy determinante y, sobre todo, muy frontal y honesta", afirmó la intérprete de salsa.

La salsera también indicó que la intérprete de 'La faldita' expresa lo que muchos quizás no se atreven a decir. “Yo creo que no se deja pisar el poncho y hay momentos donde dice cosas que, de repente, a mí también me gustaría decir y ser como más... a no limitarse. Le aplaudo mucho eso”, añadió la salsera, dejando claro que respeta la sinceridad de su colega, incluso si no necesariamente comparte todas sus opiniones.

Daniela Darcourt y Leslie Shaw podrían unir fuerzas en una colaboración

Lejos de tensiones, la intérprete de 'Señor mentira' reveló que mantiene una relación cordial con la popular 'Barbie de la cumbia' e incluso dejó abierta la posibilidad de una colaboración musical entre ambas. “Yo le he dicho a ella que sí, que me invite a mi café, mi vino, mi lo que sea que me quiere invitar a una parrilla o algo. Nos sentamos, escribimos y lo hacemos”, comentó.

Este posible proyecto juntas generaría expectativa entre sus seguidores, especialmente en un momento en el que ambas artistas se mantienen vigentes en la escena nacional. Mientras Leslie Shaw sigue apostando por la cumbia y se mantiene firme en sus opiniones, Darcourt continúa consolidando su carrera en el género de la salsa con una propuesta que combina fuerza vocal y carisma.