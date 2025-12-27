El peor año para la prensa peruana en el siglo XXI

El 2025 quedará registrado como el año más letal para la prensa peruana desde el retorno a la democracia. Cuatro periodistas asesinados, sin responsables detenidos ni investigaciones concluyentes, constituyen una señal de alarma sobre el deterioro profundo de la democracia y del proyecto republicano.

La violencia no se ha limitado a la labor de prensa. En los últimos años, decenas de ciudadanos han muerto en el contexto de protestas sociales, muchos de ellos por uso letal de la fuerza estatal.

Esa continuidad de periodistas asesinados, manifestantes muertos, ambos con impunidad persistente, dibuja el patrón del deterioro democrático in crescendo.

La prensa es el primer blanco visible, pero el mensaje es expansivo. Se busca disciplinar la palabra pública, reducir el espacio de la crítica y normalizar el miedo como forma de control social. Así, la libertad de expresión —condición de posibilidad de todos los demás derechos— queda en grave riesgo.

Este deterioro ocurre en un contexto político específico. Un pacto parlamentario autoritario, acompañado por Ejecutivos sometidos, ha promovido normas que debilitan la persecución del crimen organizado y presionan las capacidades del sistema de justicia.

Para la democracia, las consecuencias son severas. Sin libertad de expresión no hay control ciudadano; sin control, el poder se desancla de la responsabilidad.

La democracia se reduce entonces a un procedimiento electoral sin garantías sustantivas. Sin embargo, nada de esto es irreversible. La ciudadanía conserva una herramienta decisiva: el voto.

La ciudadanía debe saber que las próximas elecciones no son solo una alternancia de autoridades sino la posibilidad concreta de poner freno a la desaparición de la seguridad y al debilitamiento del Estado de derecho.

Más de 80 de los parlamentarios que son miembros del congreso actual, responsable de este descalabro institucional, han anunciado su intención por la reelección en el próximo congreso bicameral. Evitarlo será quizás el desafío ciudadano más trascendental en la historia republicana contemporánea.