Daniela Darcourt estuvo presente en el programa 'Hoy Día' de Telemundo, donde fue recibida con una gran ovación por parte de las conductoras. La cantante peruana, conocida por su impresionante carrera en la salsa, fue aclamada como una de las máximas exponentes de este género a nivel mundial. "Es la salsera número uno del Perú y de Sudamérica", afirmó la conductora Penélope Menchaca, quien resaltó su talento y su crecimiento artístico a lo largo de los años.

Durante su participación en el programa, Daniela Darcourt aprovechó la oportunidad para compartir más sobre su carrera y su perspectiva como mujer en la industria musical. Con humildad, relató cómo desde sus inicios ha tenido como objetivo dejar el nombre de Perú en lo más alto. “Vengo representando a Perú, pero principalmente a todas las mujeres latinas en este género”, comentó, dejando claro su compromiso con la representación de su país y de las mujeres en la música.

Daniela Darcourt en Telemundo

Además de los aplausos y halagos, la cantante compartió parte de su historia personal. Daniela Darcourt habló sobre su origen La Victoria, lugar al que le guarda un profundo cariño. “Represento a un barrio característico allá en Perú que es La Victoria, donde nací y crecí. Que le mando un beso a todas las familias de La Victoria”, dijo visiblemente emocionada. Su testimonio dejó claro que su éxito es fruto del esfuerzo, la disciplina y el apego a sus raíces.

Daniela Darcourt y su nuevo canción 'La sinvergüenza'

Con su nuevo sencillo 'La sinvergüenza', Daniela Darcourt explica lo que trata la canción. El sencillo aborda el empoderamiento personal y la superación de los prejuicios. "A mí me habían engañado en una relación pasada. ¿Por qué yo no puedo salir a la calle? En el prejuicio en la cabeza. Es justamente lo que dice, 'ya no me importa lo que diga la gente. Hoy voy a ser la sinverguenza’", expresó la cantante.

El tema ha tenido un gran éxito, alcanzando más de 600,000 vistas en YouTube, y promete ser uno de los éxitos de su próximo álbum. Con una letra cargada de emoción y fuerza, la canción refleja el cambio de mentalidad y la lucha interna que muchas personas experimentan. Los fans ya esperan con ansias el lanzamiento completo del álbum, ansiosos por conocer más de su música.