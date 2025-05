La reconocida actriz peruana Jely Reátegui, quien se alzó como ganadora de una temporada de 'El gran chef famosos', ha vuelto a tocar un tema personal que generó gran polémica en el pasado: su negativa a ser madre. Ocho años después de haber declarado públicamente que no deseaba tener hijos, Reátegui ha compartido una nueva perspectiva que ha dado de qué hablar entre sus seguidores y en redes sociales.

Durante su participación en el podcast 'Habla serio' de Latina, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, la artista ofreció una reflexión sincera sobre cómo ha evolucionado su pensamiento respecto a la maternidad. “Lo he considerado”, admitió con naturalidad, aunque también aclaró que la idea no termina de resonar completamente en su vida actual.

Jely Reátegui no descarta ser madre

En esta reciente conversación, Jely Reátegui explicó que, a pesar de no haber tomado una decisión definitiva, en algunos momentos ha pensado en la posibilidad de convertirse en madre. Sin embargo, el deseo no se ha asentado con firmeza. “Hasta ahora sigue siendo una idea que no me atraviesa del todo”, confesó la intérprete, dejando entrever que no siente presión ni urgencia por definir su futuro en ese aspecto.

Con total apertura, la también exconcursante de 'El gran chef famosos' reconoció que durante varios años, pensar en la maternidad le generaba ansiedad. Aunque hoy su postura es más flexible, no ha sentido ese impulso interno que la motive a dar ese paso. “Si no sucede ahorita es porque no lo estoy queriendo. Y si sucede, de repente sí… de repente no. No lo sé”, expresó con franqueza.

El recuerdo de su negativa a la maternidad hace varios años

En 2016, Jely Reátegui se convirtió en tendencia tras una entrevista en la que declaró abiertamente que no quería ser madre. En ese momento, tenía alrededor de 30 años y se sentía ajena a los roles que tradicionalmente se esperan de una mujer a esa edad. “Fue hace ocho años y, a esa edad, para mí era un no tajante. No veía como posibilidad varias cosas que yo, por convención social, tendría que haber logrado”, explicó.

La actriz cuestionó los modelos que dictan que a los 30 años se debe tener casa, esposo, hijos y estabilidad. En lugar de seguir ese guion impuesto, Jely atravesaba una etapa de búsqueda personal e incluso una crisis vocacional. “Por momentos decía que no sabía si quería ser actriz”, recordó durante el podcast.