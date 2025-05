Después de más de una década alejada de los reflectores, Cati Caballero, recordada por su carisma en programas como 'R con erre' y 'Zoombate', sorprende con un inesperado regreso a los escenarios junto a Raúl Romero y el elenco original de 'Habacilar'. La exmodelo y presentadora, que en 2011 reveló públicamente su conversión al cristianismo en una emotiva entrevista para 'Panorama', ha mantenido un perfil bajo, alejada de la televisión. Sin embargo, su retorno marca un momento significativo tanto para sus seguidores como para los nostálgicos del emblemático show juvenil.

Con una trayectoria que incluye conducción infantil, actuación en miniseries como 'La fuerza fénix' y telenovelas como 'Los barriga', Cati Caballero ha demostrado versatilidad en cada etapa de su carrera. Ahora, a sus 44 años, formará parte del espectáculo en vivo que reunirá a figuras entrañables de la televisión peruana este 5 de julio en el Estadio Nacional. Su participación en este homenaje a 'Habacilar' no solo despierta curiosidad por su cambio de vida espiritual, sino también entusiasmo por verla nuevamente frente al público en una puesta en escena que promete revivir la magia de una era dorada de la pantalla chica.

Cati Caballero causa furor con su mensaje tras su regreso a los escenarios

El anuncio del regreso de Cati Caballero no solo ha generado nostalgia entre quienes la recuerdan en la cúspide de su carrera televisiva, sino también una oleada de reacciones positivas en redes sociales. A través de un reciente video en su cuenta oficial de Instagram, la exmodelo expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público peruano: "Hola, ¿cómo están? Los saluda Cati Caballero y estoy feliz, emocionada y contando los días, para nuestro reencuentro este 5 de junio con 'Cara de Haba, de la tele al estadio'. Será un evento que no te puedes perder...". Estas palabras, cargadas de emoción, fueron ampliamente compartidas y comentadas por sus seguidores, quienes celebraron su retorno a los escenarios.

Cati Caballero.

"Qué increíble, sigues hermosa, igual de siempre", "que lindo rostro angelical tienes", "la más bella también estará", "eres mi amor platónico", "la mujer más bella de todo el Perú", "solo iré para poder verte", son algunos de los comentarios de los fanáticos, quienes no ocultaron su emoción luego de que Cati Caballero confirmara su asistencia en el esperado evento de Raúl Romero.

De la televisión al cristianismo: el nuevo camino de Cati Caballero

Lejo de los flashes y reflectores que la acompañaron durante los primeros años de la década del 2000,Cati Caballero decidió entregar su vida a Dios y sorprendió a sus seguidores con un sorpresivo cambio al profesar la religión cristiana. En 2011, en el canal de YouTube 'Sociedad bíblica peruana', se difundió un reportaje en el cual, la modelo peruana contó cómo decidió este giro.

"Realmente no tengo palabras para expresar mi agradecimiento a Dios, por haberme elegido, por haberme amado, por haberme salvado, ha entregado su vida por mí y mi familia. Por todos y cada uno de los que hemos tomado la decisión de aceptarlo en nuestras vidas. Mi vida ha cambiado de una manera increíble", señaló en su testimonio.

Asimismo, Cati Caballero confesó que el haberse separado cuatro años de su esposo fue una etapa difícil en su vida y lo pudo superar con la ayuda de su madre, su familia y Dios. "Me sentía completamente vacía. Mi mamá ya tenía varios años de cristiana, nos había hablado muchas veces de Dios, pero cuando no es tu tiempo, realmente te hablan y no entiendes. Es como si fuéramos sordos, no entendemos absolutamente nada de lo que nos dicen, pero sin querer llegó mi tiempo, llegó el tiempo en el que en que Dios tenía que empezar a obrar y hacer cosas en mi vida y me permitió conocerlo. Me permitió darme cuenta de que sin Él, mi vida no iba ni para delante ni para atrás", reveló la recordada modelo de 'Habacilar'.