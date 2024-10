Jely Reátegui no solo se llevó la 'olla de oro' y el reconocimiento de sus compañeros en la primera edición de 'La Academia' de 'El gran chef famosos' el pasado 23 de septiembre, sino que también ha causado sensación en las redes sociales al mostrar una destreza artística desconocida para muchos. La actriz, que ya contaba con una base sólida de seguidores por su talento en la actuación, ahora se ha revelado como una entusiasta y talentosa practicante de pole dance, una disciplina que combina ejercicios aeróbicos y movimientos de baile alrededor de una barra vertical.

Jely Reátegui deslumbra con su habilidad en el pole dance

La exintegrante del reality de cocina compartió recientemente una publicación en su cuenta de Instagram que dejó a sus seguidores boquiabiertos. En el video, se la puede ver realizando una serie de movimientos impresionantes en la barra, demostrando su flexibilidad y fuerza. Los comentarios positivos no se hicieron esperar, resaltando la versatilidad de la artista. "Wao, te lo tenías bien guardadito. No conocía esa faceta tuya sexy", "El arte encarnado en una mujer. Qué manera de expresar en cada cosa que haces", "Quien tuviera tu flexibilidad", fueron algunos de los mensajes destacados en su post.

El pole dance, una actividad que ha ganado popularidad entre varias figuras públicas, requiere un alto nivel de disciplina y dedicación, algo que Jely ha demostrado tener en abundancia. Su habilidad no solo evidencia su compromiso con mantenerse en forma, sino también su pasión por explorar nuevas formas de expresión artística.

Jely Reátegui gana 'El gran chef famosos' y dedica emotivo mensaje

La final de 'El gran chef famosos' fue un evento cargado de emociones. José Peláez, el presentador del programa, anunció a Jely Reátegui como la ganadora de la temporada, momento en el que la actriz no pudo contener su alegría. Saltó de emoción y se abrazó efusivamente con Diana Sánchez, su competidora más cercana, mientras los demás participantes la felicitaban y la levantaban en el aire.

Jely Reátegui es la ganadora de 'El gran chef famosos, la academia'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

"Estoy contenta, estoy muy emocionada. Me han metido una cargada que pensé que me iba a quedar pegada en el techo. Estoy muy feliz de haber competido con Diana, es una extraordinaria competidora, hemos estado muy parejas. Ya me sentía ganadora. Ha sido un proceso hermoso", expresó Reátegui conmovida.

La combinación de su triunfo en el reality de cocina y su reciente revelación en Instagram han consolidado a Jely Reátegui como una figura multifacética y carismática. Su habilidad para destacarse tanto en la cocina como en el pole dance refleja su dedicación y pasión por el arte en todas sus formas.

Resumen: Jely Reátegui muestra nueva faceta en redes sociales tras ganar 'El gran chef'

El 23 de septiembre, Jely Reátegui se llevó la "olla de oro" y el reconocimiento de sus compañeros en la primera edición de "La Academia" del programa de cocina.

La actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar su destreza en el pole dance, combinando ejercicios aeróbicos y movimientos de baile alrededor de una barra vertical.

Los seguidores elogiaron su versatilidad y talento, destacando comentarios como "El arte encarnado en una mujer" y "Quien tuviera tu flexibilidad".