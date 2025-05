Yarita Lizeth denuncia maltrato en Cochabamba: promotores no quisieron pagarle por concierto y le quitaron sus instrumentos

La cantante peruana Yarita Lizeth denunció un incidente ocurrido en Cochabamba, Bolivia, donde los promotores del evento se negaron a pagarle por su presentación y le retuvieron sus instrumentos.

Según relató la artista, ella había llegado lista para ofrecer su show, con un acuerdo claro en el que se comprometió a recibir el pago en dólares, como es habitual en sus presentaciones internacionales. Sin embargo, la encargada del evento le informó que no contaba con el dinero necesario para cubrir su pago y pretendía pagarle con la moneda local.

Promotor le quitó sus instrumentos ante la negativa de Yarita para cantar al público boliviano

Yarita expresó su indignación al mencionar que el promotor intentó evitar que llevara sus propios instrumentos al escenario. "Me están diciendo que no puedo llevar mis instrumentos. Son míos, es mi consola. No son de ustedes", señaló la cantante visiblemente molesta.

La situación escaló cuando la persona encargada del evento en Bolivia cerró la puerta a cualquier tipo de acuerdo, dejándola sin opciones. En ese momento, la artista enfatizó que su equipo de trabajo constaba de 15 personas, a quienes debía pagar, lo que complicaba aún más la situación.

El video se publicó en redes sociales y generó una ola de comentarios por cancelación de concierto de Yarita Lizeth en Bolivia. Foto: composición LR/ TikTok/ @poneplay

Asistentes al concierto de Yarita enfurecen por cancelación de show

Los asistentes al concierto, al percatarse de la situación, se mostraron furiosos. Durante la disputa, el público comenzó a lanzar botellas hacia el escenario, lo que desató un ambiente de caos.

Incluso, una mujer subió al escenario para tratar de calmar a la multitud, pero también fue recibida con botellas de agua. Esta reacción se compartió rápidamente en las redes sociales, donde la cantante y los asistentes expresaron su frustración por lo sucedido en el evento.