Yarita Lizeth sorprendió a sus seguidores con la noticia de su separación del sueco Patric Lundberg, con quien vivió una historia de amor que traspasó continentes. La artista folclórica abrió su corazón ante el público y explicó las razones detrás del fin de su relación.

El romance entre la popular cantante y el ciudadano europeo fue uno de los más comentados en el mundo del espectáculo andino. Desde su discreto inicio hasta una boda celebrada con emoción, esta historia tuvo todos los ingredientes de una telenovela moderna. Pero, tras varios años juntos, Yarita decidió priorizar su carrera y cerrar ese capítulo de su vida.

¿Quién es Patric Lundberg, el sueco que conquistó a la “Chinita del Amor”?

Según lo que pudo conocerse a través de redes sociales, Patric Lundberg reside en Estocolmo, Suecia. Durante una de sus presentaciones en vivo, Yarita Lizeth presentó públicamente a, su esposo en ese entonces, bajo el nombre de Patric, a quien describió con palabras llenas de cariño: "Es una gran persona, un hombre trabajador, humilde y, sobre todo, siempre me ha tratado con mucho cariño y mucho respeto, así que les presento a mi compañero Patric".

En su perfil de Facebook se observa que mantiene vínculos familiares con Bolivia, país donde la artista puneña goza de una fuerte base de seguidores. Fue precisamente este detalle el que hizo que muchos se sintieran identificados con la pareja. La presencia de Patric Lundberg en la vida de Yarita captó la atención del público peruano tras una emotiva ceremonia de boda que selló su unión. Desde su llegada desde Malmö hasta su aparición pública en Cusco, el europeo no pasó desapercibido.

Patric Lundberg. Foto: Facebook

Un amor de años: ¿cuánto duraron y por qué se separaron?

Según las propias palabras de Yarita Lizeth, su vínculo con Patric se gestó hace unos siete años. Al inicio fueron amigos, y con el tiempo su relación se transformó en un noviazgo. A pesar de la distancia geográfica, lograron mantener su conexión viva. En 2023, decidieron formalizar su amor y unirse en matrimonio, marcando uno de los momentos más significativos en la vida personal de la artista.

Sin embargo, la estabilidad no duró mucho. Fue durante un concierto en Cusco, el 11 de mayo del 2025, que Yarita reveló que se encontraba nuevamente soltera. Con una sonrisa, declaró: “Me voy al lado de las solteras”, provocando sorpresa entre sus seguidores. La cantante aclaró que no hubo infidelidad ni conflictos externos, sino una decisión basada en su pasión por la música: “No es por un engaño ni nada, es por amar mi carrera y amar lo que hago. Con ustedes me siento feliz”. A pesar del cierre de esta etapa, Yarita Lizeth no le cierra las puertas al amor. Incluso expresó su deseo de conocer a alguien especial de Cusco: “Solamente quiero uno (no ocho), pero sí me gustaría conocer a un cusqueño”.