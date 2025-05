Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán: “¿Está bien mentirle a tres mujeres a la vez?”

En la última emisión del programa “Magaly TV, La Firme”, la ‘urraca’ se tomó unos minutos para dirigirse al exfutbolista de la selección peruana a raíz de las nuevas evidencias que indicarían que habría mantenido relaciones simultáneas con varias mujeres. Esto se dio luego de que la modelo Delany López revelara que mantuvo una larga de relación con Jefferson Farfán hasta diciembre de 2024.

La polémica creció más al recordarse que, en octubre de ese mismo año, el exjugador ya había sido captado por las cámaras del programa con Xiomy Kanashiro en Máncora. A ello se sumaron las declaraciones de Darinka Ramírez, madre de su hija, que afirmó hace unas semanas haber tenido encuentros con él hasta ese mismo mes de diciembre.

Ante ello, Magaly Medina no dudó en pronunciarse con firmeza y criticó el comportamiento del ’10 de la calle’.

“Yo creo que la calidad de una persona se saca por ahí. Esta persona puede decir “yo soy soltero y puedo acostarme”, pero ¿está bien mentirles a tres mujeres a la vez? A mí me parece que no. A mí me parece que es una falta de respeto, sensibilidad y empatía hacia la mujer. Creo que a la única mujer que respeta y quiere es a su madre”, sentenció.