La separación de Ale Venturo y Rodrigo 'Gato' Cuba ha causado gran revuelo entre sus seguidores. La noticia fue confirmada por el propio futbolista a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, lo que sorprendió a muchos, ya que la pareja no había dado pistas claras sobre su distanciamiento. La falta de interacción en redes sociales entre ambos ya había generado especulaciones, y la noticia terminó por confirmarse. Aunque los motivos de la ruptura siguen siendo desconocidos, algunos de los seguidores de la expareja sugieren que las diferencias en la crianza de sus hijas podrían haber influido en la decisión.

En medio de este inesperado giro en su vida personal, Ale Venturo ha optado por no hacer un pronunciamiento oficial sobre su separación. Sin embargo, sus redes sociales han sido un reflejo de sus emociones en este difícil momento. A través de su cuenta de TikTok, ha compartido mensajes que, aunque no mencionan a su expareja directamente, han sido interpretados como claros desahogos emocionales sobre lo vivido en su relación con el 'Gato' Cuba.

¿Qué mensajes compartió Ale Venturo tras separarse del 'Gato' Cuba?

En medio de la ruptura, Ale Venturo ha utilizado sus redes sociales para expresar lo que parece ser un desahogo emocional tras el fin de su relación con Rodrigo 'Gato' Cuba. En su cuenta de TikTok, la empresaria compartió una canción de Selena Gómez que dice: "No pienso en ti, soy más feliz sin ti, más de lo que alguna vez fui contigo, pero tuve un sueño en donde me pedías disculpas por todo lo que me hiciste cargar". Para sus seguidores, este fragmento parece reflejar la nueva postura de Ale, quien al parecer ya ha comenzado a dejar atrás lo vivido con el futbolista.

Además, Venturo publicó otra frase que dejaría entrever su estado emocional: "Tienes tanto amor en tus manos, guárdate un poco para ti". Los seguidores de Ale Venturo no han tardado en reaccionar a sus publicaciones. Muchos han dejado comentarios de apoyo, y Ale ha interactuado con algunos de ellos dándoles 'like'.

Entre los mensajes que la empresaria ha mostrado simpatía, destacan los siguientes: "Ale, que te sirva de lección. No se inicia con alguien que recién ha terminado una relación", "Ale hermosa, no todo es perfecto en esta vida, mereces algo mejor y te llegará", "Preciosa, mereces alguien con estabilidad emocional y que te trate como la reina que eres".