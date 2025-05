Julián Legaspi, actor peruano-uruguayo con una extensa trayectoria en la pantalla chica, ha retomado su vínculo con Latina Televisión, canal donde dio sus primeros pasos como artista. No obstante, su regreso no contempla su presencia en el espacio conducido por Beto Ortiz, ‘El valor de la verdad’, un formato que ha sido duramente cuestionado los últimos meses por su enfoque centrado en el escándalo y las revelaciones íntimas.

Durante una entrevista reciente, el actor fue tajante sobre su negativa a sentarse en el sillón rojo del programa 'El valor de la verdad'. “Es un tipo de programa que al Perú no le suma. Sirve para el chisme y el morbo”, sentenció, dejando en claro que sus intereses actuales se enfocan en producciones que aporten un contenido más saludable y edificante para el público.

Julián Legaspi descarta sentarse contra 'El valor de la verdad'

Julián Legaspi no dudó en mostrar su incomodidad con el enfoque de 'El valor de la verdad', programa que rechaza tajantemente. Para el actor, este tipo de formatos priorizan el escándalo por encima del contenido. “Es un tipo de programa que al Perú no le suma. Sirve para el chisme y el morbo”, expresó con firmeza, dejando en claro que no está dispuesto a exponer su vida personal por rating ni a prestarse para dinámicas que considera invasivas.

El actor también cuestionó la normalización de este tipo de espacios en la televisión peruana. Según señaló, se ha perdido el enfoque en la producción de contenidos que verdaderamente aporten a la sociedad. Reafirmando su compromiso con propuestas que promuevan el respeto, la empatía y el crecimiento personal del espectador.

Julián Legaspi es parte del nuevo grupo de 'El gran chef famosos'

Hoy, Julián Legaspi forma parte del elenco de ‘El gran chef famosos: extremo’, un programa que combina la competencia culinaria con el humor y la convivencia. “Ahora estoy en ‘El gran chef famosos’, donde diré ‘que empiece la cocina’”, comentó entre risas, mostrando su entusiasmo por esta faceta menos conocida de su carrera.

Este giro hacia contenidos más ligeros y familiares responde a una necesidad personal de reconectarse con la audiencia desde un lugar más auténtico. Lejos de los titulares amarillistas, Julián busca ser parte de propuestas que entretengan sin recurrir al escándalo como principal atractivo.