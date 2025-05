Magaly Medina no se quedó callada y le respondió a Jefferson Farfán, Roberto Guizasola y Christian Cueva, luego de la fuerte indirecta que le lanzaron en el podcast ‘Enfocados’ con la frase: “Somos feos, pero sin cirugías”. Cabe recordar que, en su avance, la ‘urraca’ encendió la polémica al asegurar que uno de esos tres futbolistas se sometió a un retoque estético y que su figura no era natural.

Aunque muchos apuntaban a que se trataba de Farfán o de Cueva, la conductora sorprendió al no revelar el nombre del ‘galáctico’ que, su avance promocional, pasó por el quirófano. Eso sí, solo detalló los procedimientos estéticos que se habría realizado y explicó que la información les llegó por WhatsApp. Además, dejó en claro que no podía mostrar las imágenes que tenía en su poder.

Magaly Medina sorprende al no revelar qué ‘galáctico’ se hizo cirugía estética

Pese a que muchos televidentes estaban a la expectativa de conocer la identidad del ‘galáctico’ que se sometió a una cirugía estética, pese a que decía lo contrario, Magaly Medina dejó a todos confundidos y decidió no exponerlo, asegurando que no podían mostrar las imágenes.

“No puedo mostrar las fotos porque me han llegado por un WhatsApp. Pero sí se hizo, yo no puedo mostrarlas, pero yo sí las he visto, y doy fe que las estoy viendo. Se hizo una lipo y una marcación. Sí para parecer atlético. Para parecer que va al gimnasio. Se hizo una marcación en el abdomen, y dicen ‘no, no, no nos hemos hecho cirugía’, pero bien que las esconden. Yo soy mujer y todavía lo digo”, dijo la urraca muy sonriente para luego arremeter contra ellos y tildarlos de “ignorantes”

“A mí me da pena escuchar a los tres, tan limitados del lenguaje. Pero pobrecitos aquí el cerebrito no les da para más”, señaló Magaly Medina para luego analizar las declaraciones que dio Cueva en el pódcast y no volvió a tocar el tema del ‘galáctico’ que, según ella, pasó por el bisturí.

“Somos feos, pero sin cirugías”: la frase que molestó a Magaly Medina

El último domingo, se estrenó un nuevo episodio de ‘Enfocados’, el pódcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes entrevistaron a Christian Cueva. Sin embargo, lo que llamó bastante la atención fue la dura indirecta que le hicieron a Magaly Medina en pleno programa.

“Nosotros somos feos, pero sin cirugías”, gritaron tanto Farfán y Cueva, además de otras frases que habrían incomodado a Magaly, como recordando la vez que la ‘foquita’ se negó a darle una entrevista cuando la presentadora viajó hasta Rusia.