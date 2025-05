Dina Páucar, la talentosa cantante que, a los 10 años, huyó de su hogar para comenzar a trabajar en Lima, logró consolidarse como una artista de renombre internacional. No obstante, la huanuqueña afirma que aún tiene muchos sueños por alcanzar, por lo que no puede dormirse en sus laureles y debe continuar creando. Con motivo de sus 35 años de carrera, la intérprete de música folclórica ha organizado un concierto para festejar su cumpleaños y reunirse con sus seguidores más leales.



Antes de su show, que se realizará el 13 de junio (en vísperas de su cumpleaños) en el Teatro Municipal de Lima, Dina Páucar ofreció una entrevista a La República. Durante la charla, la ‘Diosa hermosa del amor’ recordó el largo camino que ha recorrido para cumplir sus sueños, los desafíos de su primer casete y las posibles colaboraciones con artistas de otro género.

Dina Páucar busca recuperar el tiempo perdido con sus hijos



-¿Ha sido una ardua tarea mantenerse vigente en estos 35 años de carrera?

-Es una tarea muy difícil. Pero, cuando uno hace una carrera saludable y tranquila, la carga es menos pesada, por eso lo tomamos también con mucha naturalidad.

-Ahora trabajas con todos tus hijos, ¿no crees que es malo involucrar a la familia en el negocio?

-Mira, mi esposo no quiso involucrar a mis hijos en este mercado. Él quería que terminen sus carreras y se dediquen a otra cosa, porque esto es muy complicado. Pero los chicos cumplieron con sus carreras y dijeron ‘acá está mi cartón, pero a nosotros nos gusta la música’.

Dina Páucar junto a tres de sus cuatro hijos. Foto: Facebook.

-¿Qué consejo sobre el mundo artístico le has dado a tus hijos?

-Les dije: ‘Es muy difícil, la gente te critica por cualquier cosa. Si ustedes están fortalecidos en eso, pues aquí estamos’. A veces, las críticas también te ayuda a seguir adelante.

-¿Crees que has podido recuperar el tiempo perdido con tus hijos?

-Sí, estamos recuperando el tiempo con mis hijos, estamos muy felices. Con Alejandro ya tenemos 12 años o 13 años juntos. Como es el único varoncito en la familia, las niñas andaban en grupo y él estaba solo siempre. Entonces, con él hemos tenido que trabajar bastante porque era muy callado, muy tranquilo y era un poco preocupante también. ¿O será el excesivo amor que la mamá al hijo varón?

Dina Páucar recuerda sus inicios en la música



-¿A qué persona le agradecerías por haber confiado en tu talento?

-Yo creo que me mencionaría mi misma porque yo creí en mí, creí en mis sueños, por eso nació ‘Dina, la lucha por un sueño’ y sigo luchando por ese sueño. He tenido personas que me han motivado, que me han llamado la atención y que me han dicho mi vida también.

-¿Cómo reaccionaste cuando te llamaron la atención?

-En su momento, a veces uno lo toma mal, pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que valió la pena ese jalón de orejas para impulsarte. Yo me sentí muy mal cuando mi jefe me llamó la atención de muy mala manera. Me bajó, canté media canción y me bajó del escenario y me dijo mi vida delante de todos mis compañeros.

-¿Qué hiciste?

-Me fui a mi casa a llorar. Me compré un par de cervezas, hice salud conmigo misma en mi pequeño cuartito. Y le dije: ‘voy a esforzarme y algún día voy a demostrarte que voy a ser alguien en la vida’. Pasó el tiempo, ya no era mi jefe, me encontré con él y le dije: ‘Mira quién soy ahora’. Me dijo: ¿quién te esforzó para que seas esa persona? Le dije: ‘Le agradezco porque si usted no me hubiera dicho mi vida, me hubiese quedado conformista. Gracias’.

-¿De quién hablamos?

-Estoy hablando de mi jefe, el señor Samuel Dolores Jara, que en paz descanse, el año pasado se fue. A él lo puedo recordar como alguien que me impulsó con su fortaleza, hizo que crezca y que siga creyendo en mí también.

Dina Páucar y la historia de su primer disco



-¿Qué recuerdos tienes de tu primer disco?

-Tuve que invertir los ahorros de mi vida y (realizar) préstamos que pagué con intereses. Mi primer casete grabé en el año 90, cuando había quedado embarazada. Entonces, nació Alejandro y en ese año hice la producción. Así que tenía dos producciones de vida: Una mi producción musical y una producción que decía “mamá”.

-¿Recuerdas cuánto invertiste?

-Como 3000 soles, que en ese entonces era plata. Mi hermana Alejandrina me prestó dinero, mi papá vendió mi torito. La hora de grabación costaba $35, por eso trataba de cantar más (temas) y hacerlo rápido. Fue una inversión muy grande, a mi hermana tuve que devolverle, poquito por poquito. Luego, saqué dos cajas de casete que costaba $200 cada una. Entonces, yo dije ‘para vender’, pero alguien venía: ‘Dinita, qué lindo, ¿me regalas?’, o en la radio me decían: ‘Déjame tu casete para promocionarte’.

A pesar de los desafíos, Dina Páucar se siente agradecida por el apoyo que ha recibido a lo largo de su trayectoria musical. Foto: Kelly Vélez/La República

-¿Llegaste a ganar algo?

-No, nada. Todo terminé regalando. Pero bueno, tú tienes que sembrar para luego cosechar. No es que de frente empiezas cosechando.

-Tienes 35 años y un nombre ganado. ¿Por qué sigues grabando?

-Creo que tienes que seguir, no te puedes dormir en tus laureles, no te puedes quedar atrás tampoco, tienes que seguir innovando y sacando más canciones. Acabo de regrabar mis producciones que había hecho para otras empresas porque no nos han permitido utilizarlas. Hemos querido compartir (el 50% de las ganancias) con los promotores, pero se han negado. Y eso que nosotros somos los que hemos pagado el permiso a los compositores para poder cantar, no los productores. Hace unas semanas regrabamos 47 canciones. Vamos a seguir soltándolo poco a poco.

-¿Les has hecho algún cambio?

-Hay canciones muy bonitas que han estado en el baúl de los recuerdos. Ahora las vamos a actualizar y espero que a nuestro público le siga gustando.

Dina Páucar seguirá apostando por las colaboraciones



-Después de tu feat. con Corazón Serrano, ¿te han llegado más propuestas de colaboración?

-Sí, tengo por ahí algunas invitaciones con artistas de cumbia. Las cosas que hagamos, lo haremos con bastante amor y cariño.

-¿No te cierras a seguir colaborando con artista de la cumbia?

-No, es una forma de poder estar juntos, porque la cumbia y el folclore son como primos y hermanos.

-Hay grandes festivales de cumbia y salsa, ¿por qué no vemos eventos de folclore así?

-Bueno, eso tendrían que trabajar los productores. Si a mí me invitan para hacer un evento con nuestras grandes estrellas que tenemos en nuestro Perú, bien. No hay nada que envidiar. Cada uno estamos trabajando bien. Entonces, sería muy bonito.

-¿Con quién te gustaría participar?

-Uy, creo que si los nombro, otros se vayan a resentir. Todos debemos estar: la música con arpa, la música con requinto o con teclado, porque amamos el folclore.

-Finalmente, ¿cómo estás preparando tu show de junio?

-Me estoy preparando con mucho amor. Este es el marco de los 35 años de carrera de Dina y estoy celebrando mi cumpleaños. Cumplo algunos años de vida y quería celebrarlo con el público. No había fecha para el 14 de junio, pero sí para el 13. Hemos elegido el Teatro Municipal de nuestra Lima y las entradas están en Joinnus y se están vendiendo bastante. A las primeras 50 personas que lleguen temprano, vamos a firmarle su autógrafo en un póster gigante que estamos preparando con mucho amor.