¿Quién es Ana Claudia Urbina, la gemela de Ana Lucía, y por qué fue despedida de Corazón Serrano?

La cantante Ana Lucía Urbina sorprendió al revelar que su separación definitiva de Edwin Guerrero, director de Corazón Serrano, se debió a la aparición de una tercera persona en su relación. Esta confesión ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores también han recordado la repentina salida de su hermana gemela, Ana Claudia, de la agrupación piurana.

En este contexto, es oportuno repasar quién es Ana Claudia Urbina, cuál ha sido su trayectoria musical y qué circunstancias la llevaron a alejarse de Corazón Serrano. Aunque en su momento se comunicó que la cantante se tomaría un descanso por su embarazo, con el tiempo se conocieron otros motivos detrás de su alejamiento. En esta nota, exploramos los detalles de su carrera y las razones que la llevaron a tomar esa decisión.

¿Quién es Ana Claudia Urbina?

Ana Claudia Urbina de 29 años nació en Sullana, Piura, junto a su hermana gemela, Ana Lucía. Desde muy jóvenes, ambas mostraron interés por la música y llegaron a participar en concursos televisivos. Antes de dar el salto a la industria musical, trabajaban vendiendo raspadillas, un reflejo de sus orígenes humildes y espíritu emprendedor.

En 2014, Ana Claudia participó en 'La voz Perú', y un año más tarde fue presentada como integrante de Corazón Serrano, lo que marcó el inicio de su carrera profesional en la cumbia. Tras su breve paso por el grupo, formó parte de otras orquestas reconocidas como Puro Sentimiento y El Encanto de Corazón. También incursionó en la televisión y, durante la pandemia, lanzó un emprendimiento de jabones artesanales bajo el nombre Tiadia Artesanal.

¿Por qué fue despedida Ana Claudia Urbina de Corazón Serrano?

Su salida de Corazón Serrano fue inicialmente presentada como una pausa temporal debido a su embarazo. No obstante, la rápida incorporación de una nueva cantante generó incertidumbre entre los fans. Más adelante, Ana Claudia Urbina reveló que no fue una decisión completamente voluntaria. "No iba a estar en una empresa donde no quieren que esté simplemente por tener un hijo. Yo me hice a un lado (…). Tengo un hijo, tiene 4 meses. Ellos me dijeron: 'Entras en septiembre'. Pero no se dio así. Al final, yo decidí hacerme a un lado", declaró.

Estas declaraciones arrojaron luz sobre la situación y mostraron el costo que puede tener la maternidad en ciertas esferas del espectáculo. Mientras su hermana continuó en el grupo, Ana Claudia decidió buscar nuevos caminos profesionales. Su testimonio fue respaldado por muchos, al poner en evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres artistas cuando atraviesan procesos personales que afectan sus carreras.