Michelle Soifer encendió las redes sociales tras publicar una historia en Instagram donde promocionaba directamente la transmisión del partido de vóley entre Universitario y Regatas Lima, evento que se emitía por Latina Televisión. Lejos de ser solo una recomendación casual, su mensaje —“Vayan ahora mismo por Latina”— bastó para desatar la polémica. Las alarmas no tardaron en activarse y la chica reality, quien había regresado con fuerza a 'Esto es guerra' el año pasado como parte del ‘comando amarillo’, parecía estar anunciando un cambio rotundo de canal sorpresivamente. Y no solo lo parecía, lo estaba confirmando.

Un solo estado en redes sociales fue suficiente para generar una avalancha de reacciones tanto en los medios de espectáculo como entre sus seguidores. Tras su inesperado anuncio, Soifer dejó en claro que su etapa en América TV ha llegado a su fin. Esta movida no solo representa una salida del reality más famoso del país, sino el inicio de un nuevo capítulo en su carrera artística, cargado de música, presentaciones en vivo y, sobre todo, mucha pantalla.

Michelle Soifer lanza indirecta en Instagram y confirma su salto a Latina

Todo comenzó con una historia en Instagram. Michelle Soifer no necesitó más que unos segundos para hacer temblar la televisión peruana. “Chicos, ya comenzó el gran desempate. No se lo pueden perder. Vayan ahora mismo por Latina”, dijo en referencia al esperado partido de vóley entre Universitario y Regatas Lima. Pero el mensaje no pasó desapercibido: para muchos, fue la confirmación de su paso definitivo a la competencia.

Michelle Soifer había regresado a 'Esto es Guerra' con bombos y platillos el año pasado. Sin embargo, su reciente decisión demuestra que no todo estaba dicho. La exintegrante del 'comando amarillo' sorprendió al abandonar el programa reality dejó claro que está lista para cerrar ciclos y tomar nuevos rumbos, esta vez, en la señal de Latina Televisión.

Nuevo comienzo de Michelle Soifer

El salto a Latina no es un hecho aislado. Michelle Soifer ya había mostrado cercanía con el canal cuando participó en el programa matutino 'Arriba Mi Gente', donde ofreció un show en vivo que encendió el set. Su canción “Satti” puso a bailar a todos los conductores, demostrando que su faceta como cantante sigue más viva que nunca.

Además, hablando de su calidad en la música, se viene una colaboración con los Hermanos Yaipén, lo que marca una nueva etapa en su carrera artística. Todo indica que Latina será la nueva plataforma desde donde Michelle buscará conquistar no solo la pantalla chica, sino también el mundo musical.